В Польше от коронавируса умерло уже шесть человек 3 20.03.2020, 14:07

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ФОТО: PAP/WOJTEK JARGIŁO

Всего в стране подтверждено 378 случаев коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Польши сообщило в пятницу, что в стране умер шестой человек, зараженный коронавирусом, сообщает tvn24.pl.

Шестой жертвой эпидемии стала 27-летняя женщина, которая находилась в больнице в Ланцуте (Подкарпатское воеводство). Она была в тяжелом состоянии.

В общей сложности в пятницу в Польше было зарегистрировано еще 23 случая. Всего в Польше было подтверждено 378 случаев коронавирусной инфекции.