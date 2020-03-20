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Ученые нашли ископаемую рыбу с пальцами

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  • 20.03.2020, 14:26
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Ученые нашли ископаемую рыбу с пальцами

Она жила 380 миллионов лет назад.

Палеонтологи из Канады и Австралии нашли первое подтверждение теории о возникновении зачатков пальцев у рыб, пишет «Новое время».

Структуры, прохожие на пальцы, нашли в плавнике рыбы Elpistostege watsoni, которая жила 380 млн лет назад.

«Мы сделали важный прорыв в понимании того, как рука была впервые сформирована для всех позвоночных. Это первый случай, когда мы однозначно обнаружили пальцы, запертые в плавнике с лучами плавника у рыбы. Костяшки этих лучей очень похожи на то, как устроены кости пальцев у большинства животных», — сказал палеонтолог Джон Лонг из Университета Флиндерс в Австралии.

Переход от водных рыб к четвероногим существам (тетраподам) является одним из наиболее важных в эволюционной истории, однако в наших знаниях есть значительные пробелы. Одним из таких пробелов была точка, в которой рыба вышла из глубины и начала добывать пищу в более мелких водах — что считается промежуточным шагом перед выползанием на сушу. Чтобы завершить этот переход, животным понадобилось бы что-то очень важное для ползания — то есть руки и ноги.

Лонг и его коллега-палеонтолог Ричард Клутье из Университета Квебека в Канаде описали окаменелые останки рыбы Elpistostege watsoni длиной 1,57 метра, найденные в Канаде в 2010 году. Это, вероятно, самый полный когда-либо описанный экземпляр Elpistostege. Ископаемое содержит и полный скелет грудного плавника, давая возможность наконец изучить его анатомию.

«После того, как мы сравнили наш скелет плавника Elpistostege со скелетом рук и кистей наземных животных, стало ясно, что ряды мелких костяшек были — в эволюционном смысле — такими же, как и кости фаланги в руках наземных животных», — сказал Лонг.

Кости — это не совсем настоящие пальцы, так как они спрятаны внутри плавника и не могут свободно двигаться. Но это подтверждает, что животное является промежуточным звеном между рыбой и четвероногими.

«Это открытие отодвигает происхождение пальцев у позвоночных на уровень рыб и говорит нам, что структура „руки“ позвоночных впервые появилась в глубинах эволюции, незадолго до того, как рыбы покинули воду», — резюмирует Лонг.

Исследования также показали, что Elpistostege watsoni был самым крупным хищником, обитавшим на мелководных отмелях современного Квебека. Он питался более мелкими лопастеперыми рыбами, также вымершими к нашему времени.


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