«Выборы» во время чумы 2 Александр Гольц, «Ежедневник»

20.03.2020, 14:28

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Александр Гольц

В политической жизни России появилась новая интрига.

Еще недавно российские пикейные жилеты из последних сил спорили о том, зачем Кремлю потребовалась вся эта канитель с поправками в Конституцию. Теперь все ясно — речь идет об учреждении бесконечного правления Владимира Путина. Но с нашествием коронавируса тут же возник вопрос: а как соединить голосование за поправки с жесткими карантинными мерами.

И тут же начались дискуссии, отложат голосование по причине пандемии или нет. Ведь, если верить президентскому толмачу Пескову (что, согласитесь, смешно уже само по себе), власть всерьез задумалась о переносе времени весеннего призыва. Если такое решение будет принято, то это станет серьезным вызовом поддержанию боеготовности Вооруженных сил. Придется задерживать в армии срочников, у которых кончился срок обязательной службы, что может серьезно поднять градус напряжения в армейских казармах. Что же касается отсрочки голосования, то главный начальник страны, встречаясь со свободно присоединившимися жителями Крыма, кокетливо заметил: «Если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет — мы немножко его подвинем».

Цена этому кокетству та же, что и рассуждениям о Конституционном, прости Господи, суде, который должен дать оценку поправкам о бесконечном продлении путинского президентства. Или заявлениям главного начальника о том, что его, Путина, статус после 2024 года будет зависеть от «желания россиян». Есть что-то в принятии этих бессмысленных поправок чрезвычайно важное для Кремля. В этих условиях именно голосование, а отнюдь не эпидемия коронавируса превращается в это самое обстоятельство «непреодолимой силы».

В этом убеждает документ, разработанный в президентской администрации и оказавшийся в распоряжении «Коммерсанта». Сказать по правде, если бы я обнаружил методичку под названием «Явка 2020. Агитационно-мобилизационные проекты» где-нибудь на просторах фейсбука, я посчитал бы ее некоей сатирой на ретивых без меры чиновников. Но, нет, коллеги ссылаются на источники со Старой площади. Документ этот отличает какое-то запредельное бесстыдство: хоть тушкой, хоть чучелом, а голосовать вы будете. И голосовать будете так, как мы захотим.

В частности, предлагается организовать участки для голосования практически везде: на предприятиях (всех форм собственности), в вузах, на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах и удаленных населенных пунктах. Рекомендации создавать пункты для голосования в общественных туалетах нет, очевидно, только по причине отсутствия таковых в большинстве населенных пунктов в нашей стране. Понятно, эти временные пункты создаются только и исключительно для фальсификации голосования, для того чтобы нарисовать вожделенную 60-процентную явку.

Отдельный восторг — рекомендации по «административно-производственной» мобилизации электората. План состоит из пяти последовательных «путинских ударов» и нацелен прежде всего на работников крупных государственных и частных компаний (в пример приводятся Ростех, ЛУКОЙЛ, Газпром и Росатом) и бюджетных организаций. Сперва на предприятие поступает соответствующая команда (любопытно: из администрации губернатора или из штаб-квартиры корпорации?). Затем проводятся собрания коллективов, потом с помощью внутренних СМИ и агитационных материалов до работников доводятся обращения топ-менеджмента. Ближе к голосованию работники получают именные приглашения на голосование, а на завершающем этапе им напоминают о нем с помощью СМС и голосовых обращений. Кроме того, для не занятых на крупных производствах граждан специальные волонтеры будут задействованы в поквартирном обходе. Если это не является абсолютно неконституционным наглым принуждением с элементами прямого шантажа, то что это такое?

На этом фоне рекомендации совмещать голосование с опросами на темы, которые могут быть интересны местным жителям — о присвоении статуса «городов трудовой доблести», а также по «общественно значимым темам» вроде возвращения населенным пунктам исторических названий или организации общественного транспорта, — выглядят милой шуткой.

Рекомендации сделаны с такой звериной серьезностью, что у меня нет никаких сомнений — голосование состоится при любых условиях. Единственный вопрос, который у меня еще есть: а вот в Коммунарке, в больнице для зараженных, голосование пройдет? Если да, то классная будет телекартинка. Люди в защитных костюмах таскают постоянно дезинфицируемую урну от койки к койке. А кто не проголосует, тому капельницу не поставят…

Александр Гольц, «Ежедневник»