В Беларуси выживают не благодаря наказам Лукашенко, а вопреки им 4 Дмитрий Растаев

20.03.2020, 14:32

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ДМИТРИЙ РАСТАЕВ

И это не просто фигура речи, не красное словцо, а вполне эмпирический вывод.

Слушать Лукашенко без смеха не просто сложно – это уже, похоже, опасно для жизни.

Ну вот представьте себе: приезжает в РБ какой-нибудь иностранец, например, японец – а у них там к словам начальства принято относиться всерьез. Потому что в Японии люди продвигаются по карьерной лестнице благодаря своим знаниям и навыкам, а не потому что Шушкевичу ящик гвоздей припомнили.

В Беларуси этот японец заболевает коронавирусом. Он, естественно, собирается к врачу, но перед выходом решает заглянуть в телевизор. А там – Александр Григорьевич. Разоряется на тему, какая туфта этот ваш коронавирус, и что не надо бегать ни по каким больницам, а надо садиться на трактор и пахать.

Японец, как мы уже выяснили, привычен к тому, что начальство худого не посоветует, и раз Лукашенко говорит «трактор», значит, знает, что говорит. Значит, он в этом вопросе дока, компетентнее некуда. Не может же глава государства чесать языком абы что!

«Аригато, Лукасенко-сан!» – кланяется японец и вместо больницы едет в ближайший колхоз. Там он до вечера нарезает по полю на «Беларусе», уматывается в зюзю, но лучше от этого ему не становится.

На следующее утро японец опять собирается к врачу, но опять задевает взглядом телевизор. А там опять Александр Григорьевич – на этот раз в качестве лекарства он рекомендует водку и баню. Потому что вирус погибает при температуре +60°C, а в бане как раз такая температура. А если еще сорокаградусной накатить, будут все сто. Никакой вирус не выдержит!

Японец – человек неглупый и слышал такое слово как «гомеостаз». То есть способность живых организмов сохранять постоянство внутренней среды, независимо от внешних воздействий. То есть, даже если на дворе мороз под тридцать или зной под пятьдесят, в организме у нас все равно будет +36,5°C, плюс-минус 5°C. То есть мудрый, совет Лукасенко-сан явно из разряда мели, Емеля.

Но и не верить ему японец не может – традиция. В больницу он опять не едет, а идет в баню, накачивается там водкой и садится в парилку. Через 15 минут его увозят на скорой, через две недели он приходит в себя (если повезет), а еще через две понимает, что Беларусь не Япония, и «мудрые» советы Лукасенко-сан лучше сто раз поделить на восходящее солнце, чем принять к действию.

Белорусы это поняли давно, поэтому очередные указивки гаранта воспринимают философски, стараясь понять не как их применить, а как обминуть. Беларусь – одна из тех редких стран мира, где люди выживают не благодаря наказам вождя, а вопреки им.

Как тут без чувства юмора обойтись? Да уже никак.

Дмитрий Растаев, «Салiдарнасць»