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Дешевая нефть: что будет с Россией

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  • Дмитрий Волков, finanz.ru
  • 20.03.2020, 14:52
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Дешевая нефть: что будет с Россией

Нефтедобывающие страны готовы предложить скидку на нефть уже в апреле. 

Ценовая война между крупнейшими производителями нефти набирает обороты. С одного фронта выступает Россия с ее колоссальными запасами нефти и сложными, с точки зрения разработки, месторождениями. С другой стороны, целая коалиция, в которую вошли Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и ОАЭ. Эти четыре страны суммарно обеспечивают более, чем четверть мировой добычи нефти. Россия же занимает 12% мировой добычи нефти, то есть в 2 раза меньше, чем восточные страны. Фактически России будет очень сложно, вероятно, невозможно противостоять нефтяной коалиции, которая уже сегодня наращивает объемы добычи нефти. К примеру, Саудовская Аравия заявила, что готова нарастить объем добычи на 25%. Другие страны коалиции нарастят объем от 10 до 20% в сутки. Россия тоже планирует увеличить добычу нефти на 4% до 250-300 тыс. баррелей в сутки, а в перспективе на 500 тыс. При этом спрос на нефть в мире продолжает падать, пишет

Несмотря на увеличение добычи "черного золота", Россия рискует потерпеть поражение в нефтяной ценовой войне. И дело тут не столько в объемах производства, сколько в цене.

По оценкам IHS Markit себестоимость добычи нефти в России 42$. При этом, согласно данным Росстата, себестоимость добычи в России составляет 32$. А многие российские чиновники заявляют, что себестоимость в России составляет менее 25$, и даже были заявления о себестоимости 9-20$.

Почему такая разница в оценке себестоимости добычи? Дело в том, что "чистая" себестоимость, о которой обычно заявляют чиновники, не учитывает налоги, разведку, освоение новых месторождений и т.д., а учитывает только стоимость добычи на уже существующих, готовых к добыче месторождениях. А IHS Markit оценивает себестоимость с учётом полного цикла производства и налогов, и такая оценка больше соответствует действительности, показывает реальные затраты добычи в долгосрочном периоде. Поэтому в оценках лучше ориентироваться на себестоимость, учитывающую полные затраты, которая составляет для России 42$.

Для сравнения: стоимость добычи нефти в восточных странах в несколько раз ниже:

Саудовская Аравия - 17$ (10$, если учитывать только действующие месторождения)

Ирак - 20$

ОАЭ - 20$

Россия - 42$

Казахстан - 46$

То есть, сегодня стоимость добычи нефти в России больше, чем рыночная цена. Это делает производство "черного золота" нерентабельным. На фоне снижения цен на нефть страны коалиции готовы предоставить и дополнительные скидки.

К примеру, тот же Ирак готов продавать в апреле баррель нефти со скидкой $5. Кувейт согласен реализовывать "черное золото" со скидкой $6 за баррель. Правительство Кувейта уже установило экспортные цены на свою нефть, согласно которым экспорт "черного золота" в страны Азии будет осуществляться со скидкой $4,65, а в страны Европы с дисконтом $12,60.

ОАЭ не отстают от коллег и опустили цены на нефть задним числом. По данным статистики, февральская стоимость "черного золота" была снижена на $1,63 за баррель. Отмечу, что Арабские Эмираты добывают четыре вида нефти.

Саудовская Аравия также заявила о намерении снизить цены на "черное золото" и предоставить скидку $6-8 за баррель. К тому же, саудиты не просто наращивают добычу, а еще и продают нефть из своих стратегических запасов, то есть могут предоставить большие объемы нефти за очень короткий срок в европейском порту Роттердам (эти запасы нацелены на северную часть Европы) и в египетском порту Сиди-Керир (эти запасы нацелены на южную часть европы). Саудовская Аравия переманивает себе всех европейских потребителей, предлагая им большие объемы нефти по низким ценам, это уже привело к тому что продавцы нефти с России не могут найти покупателей в Европе. Цель Саудовской Аравии - увеличить свою долю рынка среди европейских потребителей, нанести ущерб конкуренту, несмотря на свои убытки из-за дешевой цены нефти.

Россия тоже собирается предоставлять скидки, чтобы сделать свой продукт рентабельным. К примеру, генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов сообщил в СМИ, что добыча нефти будет рентабельной даже при стоимости барреля $8.

Пока страны демпингуют цены на нефть, стоимость "черного золота" стремительно падает.

В четверг, 19 марта, фьючерсы нефти марки Brent торгуются на уровне $26,11. Мировые эксперты ожидают падение стоимости "черного золота" до отметки в $20. Снижение стоимости будет обусловлено продолжением ценовой войны, снижением потребления нефти и нефтепродуктов в связи с введением чрезвычайных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также общим падением рынков. Российская сторона прогнозирует повышение стоимости нефти до $40-45 во второй половине года, после возможного завершения кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

Россия, как и ожидалось, снизила экспортные пошлины на нефть с апреля, чтобы повысить конкурентоспособность своей нефти на рынке. Сейчас это повлияет примерно на 4%. Стоит ожидать что Россия и дальше будет снижать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль и искать другие способы повышение своей конкурентоспособности на рынке нефти.

Затяжная ценовая война обрушит не только сектор нефтедобычи России, но и нанесет удар по другим странам-производителям. Первыми пострадают соседи из Казахстана, чья экономика очень зависит от ситуации на сырьевом рынке. Падение стоимости нефти - это огромный дефицит средств в бюджете. И если Россия имеет запас экономической прочности и сможет балансировать минимум 16-18 месяцев, то другие страны не могут себе этого позволить. Поэтому участники ОПЕК+ настаивают на скорейшем внеочередном совещании организации с целью урегулировать цены на нефть и прийти к оптимальному решению.

Дмитрий Волков, finanz.ru


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