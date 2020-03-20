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Польша может продлить запрет на въезд иностранцев

  • 20.03.2020, 15:12
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Польша может продлить запрет на въезд иностранцев

Карантинная мера может быть продлена до середины апреля.

Правительство Польши готовится продлить запрет на въезд иностранцев в страну из-за эпидемии коронавируса до середины апреля.

Об этом cообщает RMF24.

Сегодня проходит неделя с момента объявления запрета, который является элементом борьбы с распространением коронавируса. Сначала он должен был действовать в течение 10 дней - до ближайшей среды - с возможностью продления.

По данным польских СМИ, решение о продлении запрета уже принято. Правительство официально объявит об этом на следующей неделе.

Продолжение запрета призвано ограничить въезд в Польшу в период Пасхи. Если поляки захотят вернуться на праздники, им придется провести 14-дневный карантин. Поэтому возвращение незадолго до Пасхи будет означать невозможность выйти из дома. Это нужно учитывать при планировании праздников.

Пасху в Польше празднуют 12 апреля.


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