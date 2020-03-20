Эксперты: На Беларусь надвигается экономический шторм 6 20.03.2020, 15:17

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Фото: pixabay.com

ВВП может упасть cразу на 10%.

Экономисты назвали позитивный и негативный сценарий экономических последствий коронавируса для Беларуси. В лучшем случае экономика страны упадет на 2% – если реакция властей будет своевременной, пишет «Салiдарнасць».

Экономисты BEROC Дмитрий Крук и Катерина Борнукова представили свежее исследование под названием «Предотвратить идеальный шторм». Оно посвящено анализу необходимых мер для смягчения ожидающих Беларусь шоков.

– На Беларусь надвигается экономический шторм. Снижение выпуска в 2020 году уже стало практически неизбежным. Но в ближайшее время белорусская экономика столкнется с новыми серьезными трудностями. Каков будет их масштаб и продолжительность, во многом зависит от непредсказуемых пока факторов: как долго продлится пандемия коронавируса, насколько сильно за это время просядет глобальная экономика? Но во многом последствия зависят и от реакции экономических властей, – отмечают авторы исследования.

Экономисты на основе текущей ситуации исходят из того, что спад ВВП на 2% по итогам 2020 года «является наилучшим сценарием, который удастся реализовать при эффективных антикризисных мерах».

Если же не будет своевременной реакции властей, «идеальный шторм» (сложение ряда неблагоприятных факторов, в результате чего их суммарный негативный эффект существенно возрастает) может привести к падению ВВП на 10% и более.

Какие негативные шоки ожидаются для белорусской экономики в этом году?

Экономисты перечислили: нефтяной шок (снижение поставок нефти), валютный шок, шок внешней торговли (карантин в России снизит спрос на белорусский экспорт), шок предложения (нехватка импортных материалов и комплектующих может расшириться), шок внутреннего спроса.

Какие антикризисные меры предлагаются?

Экономисты BEROC назвали антикризисные меры, которые способны помочь смягчить удар для белорусской экономики. Что они предлагают предпринимать властям?

Обеспечить прозрачность и открытость (провести общественное обсуждение по отдельным антикризисным мерам).

Заняться прямым стимулированием выпуска и экспорта (например, осуществить ускоренный «запуск» нефтепереработки, предложить покупателям калийных удобрений новые контракты с существенными скидками).

Обеспечить финансовую и ценовую стабильность (одна из предлагаемых мер – инициация валютных СВОПов с ведущими центробанками мира: США, Еврозона, Китай).

Стимулировать выпуска и экспорт с помощью иностранных инвесторов (предложить им «льготные» условия).

Поддержать ликвидность нефинансовых предприятий (например, отказаться от реализации инвестпроектов коммерческих госпредприятий).

Снизить издержки нефинансовых предприятий (например, снизить арендные платежи).

Реструктурировать расходы бюджета (например, отказаться от несрочных госзакупок).

Поддержать домохозяйства. Одна из предлагаемых мер в этой части – создание временных рабочих мест в здравоохранении: в случае интенсификации эпидемии в Беларуси эта мера может быть как поддерживающей для системы здравоохранения, так и экономическим стимулом.