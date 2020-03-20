Застрявшие во Внукове белорусы вернулись домой 3 20.03.2020, 15:35

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Эвакуации ждали 114 человек.

Более ста белорусских туристов, которые из-за закрытых границ застряли в аэропорту Внуково, вернулись домой. В пятницу, 20 марта, они прилетели в Национальный аэропорт. Чтобы попасть из России в Беларусь, некоторым из них пришлось больше двух суток провести в дороге. Проблема в том, что из Внукова не было возможности улететь в Минск. Чтобы помочь им, из Беларуси за ними летал самолет «Белавиа», сообщает tut.by.

Изначально прилет планировался на 10 утра, но время сместилось. В зале прилетов только журналисты.

— А что за знаменитости прилетают? — заметив камеры, интересуются две украинские туристки, которые только-только прибыли из Шереметьева. Узнав, что все ждут белорусских туристов, они тут же озвучивают свой маршрут. Возвращаются они с Мальдив. В пути уже полтора суток. Из них около 15 часов провели в московском аэропорту.

— Все пассажиры в аэропорту сидят и глаз с табло не сводят, а на табло — только «Отмена», «Отмена», «Отмена», — говорит девушка.

— Ага, я вчера еще спокойно в океане плавала, — соглашается вторая. — Не знала я тогда, что буду 40 часов добираться до дома.

Впереди у девушек девять часов на автобусе в Украину.

Самолет из Внукова ожидается в 12.20 — появилось сообщение на табло. Это чартерный рейс, который специально вылетал за белорусами. Его заказчиком выступил туроператор ANEX Tour.

— Почему рейс так задерживается? — уточняют журналисты.

— Это чартерный рейс, понадобилось чуть больше времени для организационных моментов и оформления документов, — поясняет ситуацию Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникации «Белавиа».

На борту, уточняют представители «Белавиа», 114 человек, один ребенок до двух лет. Всех пассажиров ручным тепловизором проверят медики. Дальше по симптомам и по желанию пассажиры смогут сдать анализ на коронавирус в аэропорту.

Первым с борта спускается Андрей Казютин. Молодой человек летит из Вьетнама и выглядит бодро. На вопрос, откуда у него силы, отвечает просто: «Мне повезло, в аэропорту я пробыл всего полтора часа».

— Когда были во Вьетнаме, волновались, сможем ли добраться домой, но перед прилетом прочли в новостях, что наши пустили рейс во Внуково, и напряжение спало, — рассказывает турист. — По прилете в Москву в иллюминатор увидели крыло самолета «Белавиа». И, такие, — это наш!

А дальше с Андреем произошло то, что он и назвал словом «повезло». Изначально борт «Белавиа» должен был отправляться из Внукова в 8.55. В 8.30, по прилете из Вьетнама, молодой человек и еще четыре белоруса, стояли на паспортном контроле.

— Мы быстро связались с гидом, и нас в числе еще где-то 15 человек дополнительно посадили на самолет, — описывает свою ситуацию собеседник.

— Мы дома! — не сдерживая слез, произносит гомельчанка Карина Ярец. С мужем Денисом и 8-летней дочкой Лизой они летели во Вьетнам отдохнуть. Но до курорта так и не добрались.

— 17 марта мы вылетели во Вьетнам, но пока летели, Вьетнам закрыл границы, — слово за Денисом. — По прилете нас пять часов держали в аэропорту. После этого нам сообщили, что повезут обратно в Москву. Мы сели на самолет, и пилот объявил, что борт направляется в Таиланд. Хотя они знали: на борту десять белорусов и у нас нет виз.

Уже в Таиланде, продолжает собеседник, их отвели в транспортную полицию.

— Нас на сутки посадили в эмиграционную тюрьму, — описывает ситуацию Денис. — Там двухъярусная кровать, не было интернета.

— Затем десяти россиянам продлили отдых, нас посадили в самолет на их места — и мы полетели во Внуково, — дополняет рассказ мужа супруга. — В Москве мы были сегодня в полночь. Выходит, 16 марта мы выехали на отдых из Гомеля, и вот сейчас вернулись. Хотя отпуск должен был заканчиваться 28-го.

Напомним, после закрытия границ с Россией белорусские туристы застряли во Внукове — московском аэропорту, куда прилетают рейсы из Азии. Из этого аэропорта не было возможности улететь в Минск, Utair приостановил полеты в Беларусь. Вопрос решили так: туристов будут забирать чартеры «Белавиа».