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Зеленский: Я уговорил маму не выходить из дома, и вы так сделайте

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  • 20.03.2020, 15:57
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Зеленский: Я уговорил маму не выходить из дома, и вы так сделайте
Владимир Зеленский

Президент Украины призвал сделать все, чтобы пожилые люди меньше выходили на улицу, чтобы уберечь их от коронавируса.

20 марта во время видеообращения, опубликованного в Facebook, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уговорил свою мать не выходить на улицу во время карантина, и призвал всех сделать то же самое, пишет сайт gordonua.com.

«Сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается, говорит, что лучше нее никто не выберет нужные продукты. Но в конце концов мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости», – сказал он.

Зеленский призвал украинцев позвонить своим родителям и уговорить их не выходить из дома, привезти им все необходимое или заказать онлайн-доставку продуктов и лекарств или же научить их самих заказывать доставку и оплачивать услуги через интернет.

Президент попросил украинцев сделать все, чтобы минимизировать выход пожилых людей на улицу и их контакты в магазинах, банках или на почте.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы «Довіра» Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.


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