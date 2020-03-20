Немецкие эксперты: На рынке нефти - беспрецедентная ситуация, шок 13 20.03.2020, 16:05

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России остается проедать Фонд национального благосостояния.

Как обвал цен на нефть скажется на двух авторитарных режимах? У кого больше запас прочности? Можно ли возродить ОПЕК+? Консультанты правительства ФРГ из фонда SWP высказали свое мнение, сообщает dw.com.

На рынке нефти - беспрецедентная ситуация, шок. Глядя на перспективы мировой экономики, возникают сомнения, что "нынешний кризис разрешится к удовлетворению двух авторитарных режимов" - России и Саудовской Аравии. Если цены на нефть быстро не восстановятся, все будет зависеть от запаса прочности двух этих стран. А также от того, как приспособятся к новой ситуации другие поставщики нефти, прежде всего - сланцевая индустрия США.

Таковы исходные тезисы аналитической статьи "Российско-саудовская проба сил на рынке нефти", опубликованной в Берлине Фондом науки и политики (SWP). Это - ведущий немецкий исследовательский центр, консультирующий по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и руководящие органы Евросоюза.

Эксперты SWP о причинах развала сделки ОПЕК+

Над статьей работали сразу три эксперта SWP. Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal) занимается в этом институте глобальной энергетической политикой, Янис Клуге (Janis Kluge) - специалист по России, Штефан Ролль (Stephan Roll) изучает Ближний и Средний Восток.

В подзаголовке статьи говорится, что она посвящена "мотивам, стратегиям и шансам на успех двух государств". Говоря о причинах развала формата ОПЕК+, авторы напоминают, что глобальный спрос на нефть оказался в 2019 году ниже, чем ожидалось, а в январе-феврале 2020 года цены на европейский сорт Brent уже упали на 15 процентов.

В мире царит переизбыток нефти - несмотря на то, что на рынок не поступают сейчас значительные объемы из Ирана, Ливии и Венесуэлы. Авторы объясняют это увеличением добычи в Бразилии, Ираке и, прежде всего, в США - благодаря буму сланцевой нефти. А тут еще и пандемия коронавируса. "В этой ситуации ОПЕК попала в цугцванг. Однако она не смогла добиться от России дальнейшего сокращения добычи", - говорится в статье.

Российскую позицию авторы называют "бескомпромиссной", а реакцию Саудовской Аравии, решившей резко увеличить нефтедобычу в ответ на "недостаточную готовность России к сотрудничеству" описывают словом "эскалация". В то же время они считают, что такая реакция типична для политического стиля 34-летнего наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, для которого характерна "проактивная внешняя политика и агрессивные действия против политических противников и критиков".

Эксперты SWP сомневаются, что решение о резком увеличении добычи Мухаммед бен Сальман принял в состоянии аффекта. Они считают, что плюсы и минусы стратегии низких цен в Эр-Рияде взвешивали на протяжении уже нескольких месяцев. Ведь еще до пандемии коронавируса уровень нефтяных котировок был слишком низким для сильно дефицитного с 2014 года бюджета Саудовской Аравии.

А это, в частности, угрожает амбициозной программе Vision 2030, призванной сделать саудовскую экономику независимой от нефти и требующей гигантских инвестиций. "Кронпринц вложил в реализацию этой программы весь свой политический капитал", а потому вряд ли согласится на ее урезание из-за нехватки бюджетных средств, считают авторы статьи.

Саудовская Аравия хочет резко увеличить долю рынка

"После того, как сорвалась последняя попытка с помощью совместной акции ОПЕК+ взвинтить цены, бен Сальман, видимо, стал считать переход к стратегии низких цен с целью широкомасштабного увеличения саудовских долей рынка единственным оставшимся шансом вернуть себе в долгосрочном плане бюджетную свободу действий", - приходят к выводу эксперты SWP.

В краткосрочном плане, предупреждают они, эта стратегия представляется крайне рискованной. Во-первых, потому что совершенно непонятно, насколько быстро с помощью расширения экспорта удастся компенсировать потери бюджета от снижения цены - и удастся ли это вообще. Поэтому в ближайшие месяцы Эр-Рияду придется либо увеличивать государственный долг, либо проводить непопулярные меры экономии.

Во-вторых, низкие цены подрывают планы дальнейшей приватизации саудовского нефтяного концерна Aramco, доходы от которой требуются для финансирования программы Vision 2030. Более того, говорится в статье, акции компании стоят сейчас уже существенно дешевле, чем при первичном размещении, а в нем под влиянием правительственной рекламы участвовали многие богатые саудовцы и представители среднего класса. Это может вызвать в ближайшие месяцы растущее недовольство политикой Мухаммеда бен Сальмана внутри страны.

России остается проедать Фонд национального благосостояния

Тем не менее авторы статьи полагают, что Саудовская Аравия, если ей действительно удастся увеличить свою долю рынка, сумеет хотя бы частично компенсировать потери от падения цен. "России же остается только проедать свой Фонд национального благосостояния и принимать дальнейшие меры экономии", - считают немецкие эксперты. В том числе потому, что РФ обладает лишь весьма незначительным потенциалом для увеличения добычи.

Россия не хотела ценовой войны, она ценит сотрудничество с ОПЕК, а сделка ОПЕК+ помогала ей к тому же усилить свое влияние на Ближнем Востоке и, прежде всего, способствовала "очень позитивному" развитию российско-саудовских отношений после 2016 года, указывают эксперты SWP. Однако в России сочли, что все новые сокращения объемов добычи не способны в долгосрочном плане решить проблему перепроизводства нефти.

РФ обладает весьма незначительным потенциалом для увеличения добычи нефти

"К тому же Москве было политически очень трудно переварить то, что ее самоограничение идет на пользу нефтяной промышленности США в ситуации, когда Вашингтон принимает все новые санкции против российского энергетического сектора", - отмечают авторы и напоминают, что на прекращении сделки ОПЕК+ особенно настаивал Игорь Сечин, влиятельный глава "Роснефти". У нее из всех российских нефтяных компаний наибольшие возможности увеличить добычу.

В статье коротко затрагивается вопрос, способна ли российско-саудовская ценовая война обанкротить американских производителей сланцевой нефти. Им теперь вряд ли удастся столь же резко снизить производственные издержки, как в 2014-2016 годах, считают немецкие эксперты. В то же время они допускают, что Дональд Трамп предоставит им государственную помощь, поскольку президент США в год выборов одновременно заинтересован как в низких ценах на горючее, так и в выживании отрасли.

США могут усилить санкции против России, Венесуэлы и Ирана

В этой связи они также допускают, что Вашингтон может попытаться при заключении торговых соглашений заставить некоторых экономических партнеров США покупать американскую нефть. К тому же он может воспользоваться ситуацией для новых санкций против России, Венесуэлы и Ирана.

Что же касается возобновления сделки ОПЕК+, то Москва уже сигнализировала возможность продолжения переговорного процесса, указывается в статье. Однако ее авторы сомневаются, что саудовское руководство на это пойдет. В том числе потому, что такой шаг "нанес бы огромный ущерб имиджу принца Мухаммеда бен Сальмана как властного политика, умеющего добиваться своей цели".

В любом случае, пишут эксперты SWP в заключение, "коллатеральный", сопутствующий ущерб для мирового рынка нефти от российско-саудовской пробы сил будет "гигантским". Среди стран, которые из-за высокой себестоимости продукции особенно пострадают, они называют Венесуэлу, Анголу и Нигерию. Что же касается ОПЕК, то у нее теперь просто роль статиста.