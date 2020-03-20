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Первая федеральная земля Германии строго ограничила передвижение людей

  • 20.03.2020, 16:59
Первая федеральная земля Германии строго ограничила передвижение людей

В Баварии 3107 человек заражены коронавирусом.

Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая вводит строгие ограничения на передвижение людей для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

«Мы почти полностью прекращаем общественную жизнь», - сказал в пятницу глава Баварии Маркус Зедер, объявляя фундаментальные ограничения для баварцев.

С субботы покидать свою квартиру жителям Баварии разрешено лишь по уважительным причинам. К ним относятся работа, совершение покупок, посещение врача и аптеки, помощь другим, посещение «партнеров по жизни», а также спорт и передвижения на свежем воздухе - но только изолированно или с людьми, с которыми живет человек.

По словам Зедера, с полуночи все федеральные земли хотят закрыть все рестораны. В течение последующих 14 дней заведения питания будут работать только на доставку или заказ «с собой». «Все остальные федеральные земли также хотят это внедрить», - сказал премьер Баварии.

По состоянию на 20 марта в Баварии есть по меньшей мере 3107 человек с положительным результатом теста на коронавирус. 15 человек умерли.


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