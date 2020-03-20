Польша направит четыре белорусских годовых бюджета на борьбу с коронавирусом 5 20.03.2020, 17:51

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Фото: agencja gazeta

На что конкретно пойдут миллиарды злотых?

Польское правительство направит 212 млрд злотых (50 млрд долларов) на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями. Много ли это? Смотря для кого. Это 8% годового ВВП Польши и более 90% годового ВВП Беларуси (в 2019 он составил 59,9 млрд долларов), пишет журналист Руслан Шошин для сайта телеканала «Белсат». Это почти половина годового бюджета Польши, запланированного на 2020 год в размере 435 млрд злотых и более четырех годовых бюджетов Беларуси (25 млрд рублей, или 11,3 млрд долларов). Кстати курсы беру докризисные, так как ситуация меняется каждый день. Доллар в Польше в пятницу стоил уже 4,24 злотых, а не 3,8 как неделю назад. Белорусский рубль тоже не стоит на месте, в пятницу доллар по Нацбанку был 2,54 руб.

На что же пойдут миллиарды?

Польское правительство обещает 5 тыс. злотых дешевого кредита (на 6 месяцев) для мелких фирм, в которых нанято не более 9 работников, 2 тыс. злотых одноразовой помощи для ИП без наемных работников. Правительство также обещает покрыть 40% расходов на зарплаты работников больших фирм. Пока это только предложения и не известно, как они будут оформлены юридически. Проводить сессию парламента во время эпидемии было бы рискованно, поэтому скорее всего миллиарды будут распределяться на основании решения правительства.

Подробности рассказал в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который представил «антикризисный щит» на 212 млрд злотых. Из этих же денег финансовую поддержку получит система здравоохранения, от работы которой зависит сегодня судьба целой страны. Но достаточно ли этого?

В первую очередь все зависит от фирмы. Сегодня содержание одного работника стоит работодателю в Польше минимум 2600 злотых в месяц. Если работников 9, то одни зарплаты потянут на более 23 тыс. злотых в месяц и это при условии, что все работают за минимальную зарплату. Такие ситуации часто встречаются в торговле и гастрономии. Продуктовые магазины как-то переживут, а что с тысячами работников других магазинов, ресторанов, баров, трактиров, парикмахерских которые сегодня закрыты? В этой ситуации 5 тыс. злотых государственного кредита может не хватить. Для индивидуального предпринимателя, который потерял доход, хорошо и 2 тыс. злотых в месяц, но помощь единовременная. А что делать дальше? Хорошо, что государство обещает доплату к зарплатам крупных предприятий, но будут ли эти крупные предприятия работать. Не факт.

Что ждет Польшу?

В пятницу Toyota приостановила работу двух фабрик в Нижней Силезии (Jelcz-Laskowice и Wałbrzych). Работает там более 3 тыс. человек и предприятие сообщило, что пока работники будут получать зарплату. Правда, все будет зависить от того, когда возобновится продукция, а она возобновится пока не заработают предприятия Toyota в той же Франции, так как они взаимозависимы друг от друга. В подобной ситуации находится много международных корпораций, у которых свои фабрики в Польше. Сегодня никто не знает когда вновь заработают школы, университеты, детские сады, органы местной и государственной администрации, которые во многих регионах находятся на карантине.

Варшава подготовилась к худшему – массовых увольнений или в лучшем случае уменьшения доходов населения. Правительство убедило банки, которые согласились разрешить клиентам приостановить выплаты по ипотечному и другим кредитом на три месяца. Государство доплатит также родителям, которые сегодня и так получают 500 злотых на одного ребенка в месяц. Многие считают, что эпидемия в стране закончится через месяц, или два. Министр охраны здоровья, который в последние дни в Польше стал чуть ли не национальным героем, ежедневно обращается к гражданам чтобы не выходили из квартир и домов без надобности и ограничили все контакты с другими. Только так можно победить заразу, о чем свидетельствует китайский опыт полной изоляции населения. В другом случае не только Польша, но и весь мир будет выглядеть совсем иначе.