The National Interest о будущем «Адмирала Кузнецова»: Будет плавать на буксире 9 20.03.2020, 17:42

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У России нет возможности завершить капитальный ремонт авианосца в следующем году.

В будущем единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» «вероятно, будет плавно плыть, буксируемый буксиром», пишет в The National Interest обозреватель Калеб Ларсон, cообщает lenta.ru.

«Неатомный авианосец (технически классифицируемый как тяжелый авианесущий крейсер для осуществления легального прохода по турецким проливам) имеет репутацию очень ненадежного. Частично проблема заключается в паровых турбинах и котлах [авианосца]», — утверждает автор.

Причину неудач «Адмирала Кузнецова» обозреватель видит в изначальной конструкции и стечении обстоятельств, обеспечивших кораблю дурную славу. Ларсон скептически относится к возможности России завершить капитальный ремонт двигательной установки авианосца в 2021 году.

В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest назвали единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».