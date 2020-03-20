закрыть
20 марта 2020, пятница, 21:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

The National Interest о будущем «Адмирала Кузнецова»: Будет плавать на буксире

9
  • 20.03.2020, 17:42
  • 2,596
The National Interest о будущем «Адмирала Кузнецова»: Будет плавать на буксире

У России нет возможности завершить капитальный ремонт авианосца в следующем году.

В будущем единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» «вероятно, будет плавно плыть, буксируемый буксиром», пишет в The National Interest обозреватель Калеб Ларсон, cообщает lenta.ru.

«Неатомный авианосец (технически классифицируемый как тяжелый авианесущий крейсер для осуществления легального прохода по турецким проливам) имеет репутацию очень ненадежного. Частично проблема заключается в паровых турбинах и котлах [авианосца]», — утверждает автор.

Причину неудач «Адмирала Кузнецова» обозреватель видит в изначальной конструкции и стечении обстоятельств, обеспечивших кораблю дурную славу. Ларсон скептически относится к возможности России завершить капитальный ремонт двигательной установки авианосца в 2021 году.

В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest назвали единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».


популярное за неделю

Мнение

Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец