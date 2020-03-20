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«Смерть пенсионерки из Витебскa продемонстрировала, что нас ждет в ближайшее время»

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  • 20.03.2020, 17:46
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«Смерть пенсионерки из Витебскa продемонстрировала, что нас ждет в ближайшее время»
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Власти скрывают правду о коронавирусе в стране?

Известный журналист Анджей Почобут на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировал возможную смерть от коронавируса 58-летней витебчанки:

- Смерть пенсионерки из Витебскa наглядно продемонстрировала, что нас ждет в ближайшее время. Смерти будут, но не от коронавируса. Тела будут хоронить в закрытых гробах дезинфицируя, а Лукашенко будет шутить про коронавирус и хвалить белорусов, что те не поддаются панике.

И надолго этого хватит?

Напомним, лидеры белорусской оппозиции и общественные деятели выступили с инициативой начать в стране Народный карантин. Эта мера призвана защитить жизни и здоровье белорусов.


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