Канадские геологи нашли утерянный фрагмент древнего континента 1 20.03.2020, 17:59

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Это доказали в помощью минерального состава камней.

Геологи нашли утерянный фрагмент древнего континента на острове на севере Канады. Об этом пишет phys.org со ссылкой на Journal of Petrology.

Образцы кимберлитовых пород являются основой разведки алмазов. Образовавшиеся миллионы лет назад на глубине от 150 до 400 километров, кимберлиты поднимаются на поверхность в результате химических и геологических процессов и иногда несут с собой алмазы.

Но когда доцент Университета Британской Колумбии Майя Копылова и ее коллеги провели анализ образцов, взятых во время разведки месторождения в южной части острова Баффинова Земля, стало ясно, что это не просто камни. Минеральный состав указывал, что это часть Северо-Атлантического кратона

Кратоны — это древние платформы с фундаментом докембрийского возраста, которые представляют собой ядра материков и занимают обширные части их площади (миллионы квадратных километров). Некоторые из кратонов все еще присутствуют в центре существующих континентальных плит, таких как Северо-Американская плита, но другие древние континенты разделились на более мелкие фрагменты. По словам Копыловой, открыть эти потерянные «кусочки» — все равно что найти недостающую часть головоломки.

Континентальная плита Северо-Атлантического кратона разделилась на фрагменты 150 миллионов лет назад и в настоящее время простирается от северной Шотландии через южную часть Гренландии и продолжается на юго-запад до Лабрадора.

Недавно выявленный фрагмент добавляет примерно 10 процентов к известному пространству Северо-Атлантического кратона. Это первый случай, когда геологи смогли найти образец на глубине в 200 километров — в предыдущих случаях их обнаруживали в коре на глубине от одного до десяти километров.