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Война, в которой потерпят поражения обе стороны

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 20.03.2020, 18:17
  • 3,028
Война, в которой потерпят поражения обе стороны

Проиграют в нефтяной войне Эр-Рияд и Москва, выиграют США и Китай

Это просто катастрофа. Саудиты действительно начали форменную ценовую войну против России.

Продать российскую нефть в Европе стало невозможно. Крупнейшие трейдеры, по сообщению Reuters, предлагают скидку $3,3-3,7 с барреля к цене Brent. И никто не берет. Потому что саудиты готовы предлагать скидки $6-10. Мало того, что цены упали, так и продаж нет...

Как итог - на бирже цена на нашу нефть сорта Urals вчера упала ниже $19 (Brent был $24-25). Конечно, объемы там небольшие, наша нефть реализуется в основном по прямым поставкам, а не через биржу. Но все же показатель ситуации...

По прямым поставкам нефть еще идет, но спад значителен. Уже в январе экспорт российской нефти в Китай упал почти на 1/3. А насколько он упал в феврале-марте?

Саудиты могут так играть долго, их госкомпании - это практически личные компании монархов. В России не так. Значительная доля сектора — частные компании. И вот что говорит вице-президент частного «ЛУКойла» Леонид Федун.

Российские нефтяные компании, в том числе государственные, которые лоббировали выход из сделки ОПЕК+ с Саудовской Аравией, и в страшном сне не могли представить, что будут продавать нефть по 25 долларов за баррель и ниже.

Демонстративный выход России из соглашения, когда по мировой экономике ударил коронавирус, и последовавшее решение Саудовской Аравии резко нарастить добычу и продавать свою нефть на 10 долларов дешевле Brent, привели к «шоку».

Если бы сделка с ОПЕК была, то сегодня цена была бы 50 плюс/минус. Теперь же цена барреля может опуститься до 15-20 долларов. Такой сценарий с нефтяными компаниями не обсуждался и не просчитывался. Никаких экономических просчетов участия или неучастия в ОПЕК сделано не было.

Проиграют в нефтяной войне Эр-Рияд и Москва. Выиграют США и Китай. За счет дешевого топлива доходы населения США вырастут на 6%, Европы, Китая и Индии — на 2%. Оплачивать геополитический маневр придется россиянам.

По расчетам, опубликованным ранее минфином, при цене нефти в $20/барр. Фонд нацблагосостояния исчерпается за 3 года. Выпадающие доходы федерального бюджета составят 10,7% ВВП. А на самом деле, с учетом вытеснения российской нефти саудовской — и за 2 года. А еще с учетом такой несвоевременной покупки Сбербанка за счет средств ФНБ... Ну, вы поняли.

Министр финансов Силуанов продолжает говорить, что расходы бюджета не пострадают. Но стоит ли этому верить? А тут еще и допрасходы в связи с коронавирусом... Естественно, оплачивать все это будут не путинские друзья-миллиардеры.

Откровенная ошибка лично Путина на переговорах с арабами, его неадекватная оценка ситуации неожиданно загнала страну в полный аут. В гораздо более сложную ситуацию, чем просто от последствий пандемии.

И выходить из нее никто не собирается. Путин продолжает упорствовать и не готов вести переговоры с ОПЕК о новых сокращениях добычи нефти. Ведь это значит публично признать свою ошибку. Нет, он будет обвинять кого угодно, но только не себя. А последствия своих ошибок и упрямства Путин будет оплачивать за счет россиян. Нужен ли нам такой президент на следующие 16 лет?

А когда-то Путин дружил с арабами. И что же случилось?

Telegram-канал «СерпомПо»


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