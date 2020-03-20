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Мечети в Мекке и Медине закрылись впервые за века из-за коронавируса

  • 20.03.2020, 18:24
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Мечети в Мекке и Медине закрылись впервые за века из-за коронавируса

Власти Саудовской Аравии запретили молитвы во всех мечетях.

Две главных святыни ислама, Заповедная мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине закрыты из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сensor.net сообщает со ссылкой на Al Arabia.

О закрытии мечетей объявил официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар.

"Органы власти, службы безопасности и здравоохранения решили прекратить присутствие людей и молитву во внешних дворах Большой мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине, начиная с пятницы 20 марта, в рамках мер предосторожности и предотвращения распространение коронавируса", - сказано в его заявлении.

По последним данным, в Саудовской Аравии COVID-19 заболели 274 человека. Королевство полностью закрыло свои внешние границы для всех иностранцев, в том числе паломников, намеревавшихся совершить умру – малое паломничество, которое возможно не только в месяц хаджа.

Большинство мечетей по всему миру закрыты из-за угрозы распространения вируса нового типа. Некоторые мусульмане выходят на молитвы рядом со своими домами или рядом с закрытыми мечетями.


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