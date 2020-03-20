Программист с подозрением на коронавирус: Номера взяли в субботу, но позвонили в понедельник 2 20.03.2020, 18:38

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На днях уроженца Горок, минского программиста Артема госпитализировали как «контакт первого уровня».

Вместе с друзьями он посещал Австрию, а по возвращении у одного из парней, которые находились в автомобиле, поднялась температура и появились признаки ОРВИ. О том, что происходило дальше, Артем рассказал mogilev.online.

— Мы уезжали в Австрию, когда все было относительно спокойно. Через пять дней после возвращения, в пятницу, у парня, с которым ехали в машине, поднялась температура. Тест на коронавирус провели сразу же — и он оказался положительным. Результат пришел в субботу, и в тот же день у него взяли номера телефонов всех, кто был с ним в машине.

С заболевшим другом вышло интервью на одном популярном белорусском интернет-ресурсе, после которого Минздрав стал отрицать наличие у него вируса, несмотря на результат теста. В субботнюю статистику заболевших он тоже, кстати, не попал. Из-за этого нас не забрали в понедельник, но во вторник все же позвонили и сказали, что вирус есть и мы — «контакты первого уровня».

Приехали днем, врачи были в полном обмундировании — спецзащите, сразу сделали тест. Но результата пока так и нет. Мы приехали в Городскую клиническую больницу № 6 в Минске.

Пока я здесь нахожусь, у нескольких человек подтвердился коронавирус, хотя тесты они сдавали позже меня. Их перевели в отдельные палаты. После того, как стало известно об их инфекции, не видел их ни в столовой, нигде — они изолированы, в их палатах отдельные туалеты и душевые.

Атмосфера в больнице достаточно спокойная, даже скучная: особой паники нет. Мы лежим по двое в палатах, рассчитанных на четверых, находимся на расстоянии друг от друга, нам постоянно раздают маски, везде есть санитайзеры. Врачи, конечно, ходят в защитных костюмах.

Со мной лежит один парень, который здесь второй раз: в первый он провел в больнице три дня как «контакт второго уровня», но тест был отрицательным.

В Горки, кстати, после возвращения из Австрии я так и не приезжал, вообще, получилось так, что не был там месяца полтора.

Eсли начнется наплыв людей, непонятно, как будут с ним справляться. Карантин ведь не вводят, его называют «нецелесообразным», что достаточно странно.

После возвращения из Австрии я и мои друзья работали из дома, а вскоре и всю нашу компанию перевели на удаленную работу. Поэтому мы сами принимаем меры в силу наших возможностей — в данной ситуации самоизолировались.

Как сообщил позже журналистам Артем, результат его теста на коронавирус оказался отрицательным.