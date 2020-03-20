Черное море волнуется раз 5 20.03.2020, 18:44

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Жозеп Боррель

Американский генерал о том, как НАТО может отреагировать на активизацию Москвы в этом регионе.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррелл заявил, что Россия усиливает милитаризацию Крымского полуострова и продолжает негативно влиять на ситуацию в сфере безопасности в регионе Черного моря, пишет The Insider.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе (в 2014—2017 годах), генерал-лейтенант в отставке и эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) Бен Ходжес поясняет, почему страны Запада встревожены действиями Москвы в этом регионе и как НАТО может отреагировать на них:

- Путин заходит слишком далеко. Даже коронавирус не должен полностью отвлекать внимание Запада от того, что делает Кремль. И особенно надо быть начеку в регионе Черного моря. В Балтийском море страны НАТО, прежде всего государства Балтии, Германия, Великобритания и Канада, провернули большую работу для создания потенциала сдерживания России. Но ничего подобного не было сделано в Черноморском регионе. Частично потому, что он кажется далеким – его стратегическую важность в США и Западной Европе понимают далеко не все. Между тем, в этом регионе сходятся ЕС, Россия, Ближний Восток и Средиземноморье.

Москва, пытаясь взять под контроль северную Сирию, будет продолжать давить на Турцию. Россия могла бы сказать Асаду – хватит! Но нет, Москву устраивает ситуация, при которой миллионы беженцев бегут в Турцию, а потом устремляются в Европу. Когда Эрдоган в начале этого марта приехал на переговоры в Москву, Путин обошелся с ним неуважительно и намеренно заставил его ждать в приемной. Я не верю, что российско-турецкое перемирие продлится долго, оно будет действенно ровно столько, сколько нужно Путину. Я далек от того, чтобы защищать все, что делает Турция, но она остается важнейшим союзником НАТО, и в этой ситуации Запад вынужден быть на стороне Турции, помогать ей противостоять России. Западу приходится постоянно давить на Москву, чтобы она остановила Асада.

Не верится, что российско-турецкое перемирие продлится долго

Кроме того, в Черноморском регионе Россия очень активно работает, чтобы не допустить интеграции Грузии с Западом. Кремль сделал все, чтобы зарубить идею строительства глубоководного порта в Анаклии. Через экс-премьера Бидзину Иванишвили и его партию «Грузинская мечта» Москва чинила бесконечные препятствия на пути международного консорциума, который намеревался построить этот порт. Такой порт стал бы для страны настоящим мостом между Азией и Европой. В этой ситуации Европа и США инвестировали бы большие деньги в Грузию. А когда ты много инвестируешь, то начинаешь задумываться о безопасности государства, в которое вкладываешь капиталы. Более того, порт в Анаклии изменил бы экономическую ситуацию во всем регионе Черного моря. А для Кремля это совершенно неприемлемо. Так что, история этого порта – метафора того, как Россия использует самые разные рычаги влияния, помимо военных, для того, чтобы добиться нужных для нее результатов. Поэтому Грузия непременно должна стать членом НАТО.

В Черноморском регионе Западу приходится противостоять России во всех сферах – информационной, экономической, правовой и, конечно, военной. Боррелл прав – милитаризация Крыма идет полным ходом. Сегодня Черноморский флот России по численности больше флотов всех остальных причерноморских стран вместе взятых. Россия часто блокирует западную часть акватории Черного моря для проведения учебных стрельб. Фактически это означает и блокаду Одессы. Это также угрожает газодобывающим морским платформам Румынии. Кремль незаконно претендует на прибрежную экономическую морскую зону Крыма.

Единственная возможность остановить это – единая позиция причерноморских государств. Проблема в том, что в отличие от Балтики, в Черном море члены НАТО ограничены в своих действиях. Конвенция Монтрё от 1936 года дает право только черноморским державам (России, Румынии, Болгарии, Грузии, Турции и Украине) использовать в Черном море полноценные военные корабли. Остальные страны ограничены по времени присутствия в регионе военных кораблей, их количеству, классу и тоннажу. В итоге Альянс вынужден стимулировать флоты Турции, Румынии, Грузии, Болгарии и Украины активнее сдерживать Россию, посредством, например, обмена разведывательной информацией. Этим странам не нужно особенно увеличивать численность кораблей их ВМФ. Содержать флот – дело дорогостоящее. Но, например, можно наращивать количество беспилотных аппаратов – морских дронов. Они намного дешевле, но очень эффективны – особенно для ведения разведки или разминирования. НАТО должно также укреплять в регионе свои возможности противоракетной обороны.

Естественно, пока Путин остается в Кремле, Москва будет продолжать давить на Грузию, Украину и другие страны постсоветского пространства. Это часть геополитического соревнования. Кто бы мог подумать, но сегодня уже и Ирландия жалуется на то, что российские военные самолеты нарушают ее воздушное пространство!

Запад не может оставаться в стороне. Он должен придерживаться единой позиции, причем не только в НАТО, но и в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, международных судах и информационном пространстве. Думаю, что и США могли бы сильнее давить на Кремль политическими и дипломатическими методами и теснее работать в этой сфере с Германией. Уверен, что Германия может серьезно повлиять на поведение России. Она – единственная страна, способная сплотить ЕС перед лицом российской угрозы. И, кстати, благодаря Берлину санкции ЕС против России все еще действуют, при том, что Франция и ряд других стран хотели бы их снять.

Санкции, на мой взгляд, работают. Иначе с чего бы Москва на них постоянно жаловалась? Но их недостаточно. Они должны быть частью целого пакета мер. Президент РФ Путин – один из самых богатых людей планеты. Необходимо усилить давление на него и на его ближайший круг, чтобы именно они расплачивались за опасные игры в геополитику, а не рядовые граждане. У путинского режима есть и другие слабые места. Во-первых, он зависит от продажи нефти и оружия. Не сомневаюсь, что нынешняя нефтяная война с Саудовской Аравией ударит по нему гораздо сильнее, чем это будут готовы признать в Кремле. Между прочим, российское оружие в Сирии показывает не такие уж блестящие результаты. И это в перспективе скажется на российском военном экспорте. Во-вторых, Китай. Именно он, а не НАТО – самый большой вызов России. НАТО никогда не нападет на Россию, но Путин почему-то сконцентрировал свою военную мощь не в Сибири и на Дальнем Востоке, а в Западном и Южном военных округах.

НАТО никогда не нападет на Россию, но Путин почему-то сконцентрировал военную мощь не на Дальнем Востоке, а на западе и юге.

Конечно, обнулив сроки, Путин создал ситуацию, при которой он может оставаться у власти очень долго. Но я не уверен, что это делает его более сильным. Перестав притворяться, что он избирается, он, сам того не понимая, подорвал свой авторитет. Он окончательно утвердил себя как авторитарного лидера России. Это снижает его международный престиж, не говоря уже о внутреннем.

Да, Путин сделал себя фактически пожизненным правителем. Но вечно он жить не будет. И Западу пришло время задуматься о том, что будет после него. Однако не стоит рассчитывать, что после Путина Россия будет готова стать такой, как Евросоюз и Запад вообще, во всех сферах жизни. Это была главная ошибка, которую мы допустили после окончания «холодной войны». Мы думали, что Россия просто впишется в парадигму западной демократии и западного капитализма. Западу придется запастись терпением и серьезно вложиться – в прямом и переносном смысле слова – в те сферы, где наиболее вероятны позитивные изменения. Но прежде всего, надо будет наладить нормальные отношения с Россией. Но только с Россией, чьи войска не будут оккупировать суверенную территорию других стран – Крым, Абхазию, Южную Осетию.