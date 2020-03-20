В Гродно журналисты ушли на карантин 20.03.2020, 18:55

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Руслан Кулевич

Они приняли решение работать дистанционно.

В Гродно чрезвычайного положения не объявлено и нет карантина, однако журналисты независимого белорусскоязычного издания hrodna.life ушли на дистанционную работу из-за коронавируса, передает «Радыё Рацыя».

В редакции остался работать один Руслан Кулевич:

- Я работаю сейчас один в офисе, все изолировались, работают из дома. Я должен быть в центре города, чтобы искать новости, ведь каждый день что-то происходит. Я из офиса выезжаю на события, приезжаю и делаю новости.

По мнению журналиста, он принимает все возможные меры, чтобы не разносить вирус.

- Вожу с собой антисептик и влажные салфетки. Работаем, пока есть возможность. Это наша задача - работать и искать новости, рассказывать как все происходит на самом деле.

Журналисты других независимых СМИ также постепенно переходят на дистанционную работу. Некоторые так уже работают в течение недели.