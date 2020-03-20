В Польше снизились цены на топливо 12 20.03.2020, 19:06

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иллюстрационное Фото: orlen

Будет ли такое в Беларуси?

Обвал цен на нефтяных биржах, значительное снижение спроса на топливо, вызванное эпидемией коронавируса, и недавние сокращения, введенные PKN Orlen, по той же причине, все сильнее влияют на польский рынок топлива, пишет сайт newgrodno.by.

Еще несколько дней назад поляки заправлялись по цене почти 5 злотых за литр. Сегодня же на некоторых станциях в Польше цены упали ниже 4 злотых за литр. Пока это разовые случаи, но так дешево не было уже очень давно, утверждают водители.

Заправка по 4,5 злотых за литр никого уже не удивляет. Конкретно 95-й был 4,9 злотых за литр.

В Польше за неделю цена на бензин 95 и 98 упала почти на 5%, на дизель — больше, чем на 6%, на газ — на 8%.

Будет ли снижение цен на топливо в Беларуси в связи с мировой тенденцией, остаётся открытым вопросом. Однако, ожидание снижения цен на топливо у наших водителей и на белорусских АЗС в данной ситуации справедливо.