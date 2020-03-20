закрыть
20 марта 2020, пятница, 21:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Нас ждет ренессанс демократии

3
  • Леонид Невзлин
  • 20.03.2020, 19:13
  • 2,324
Нас ждет ренессанс демократии
Леонид Невзлин
Фото: RFE/RL

Люди устанут от избытка речей, заявлений, мельканий политиков-популистов.

У коронавируса и Путина много общего. Кажется, что оба еще надолго. Оба способны к заходу на новый срок после обнуления. Но рано или поздно и тот, и другой, оставят человечество в покое. Что будет дальше, в эпоху постковида? Уже понятно, что явление covid-19с имеет все черты черного лебедя в соответствии с концепцией Нассима Талеба. То есть, это событие, которое, во-первых, аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым.

Мы не можем их предсказать, но мы, находясь в настоящем, можем смотреть в прошлое и прогнозировать, каким будет будущее. Поскольку Путин – это не черный лебедь, а бледная моль, то сейчас не о нем.

Что было до того, как мир охватила пандемия? Политическим пространством во многих странах завладел популизм. Красивые слова и обещания, яркие жесты и поступки пришлись по вкусу современному избирателю. Собственно, тот образ, который обрел коронавирус в массовом сознании, тоже не лишен популистских черт. И чем больше вирус будет вмешиваться в нашу жизнь, тем больше будет политических заявлений по этому поводу. Тем чаще Дональд Трамп или Биньямин Нетаниягу будут мелькать с громкими заявлениями. Какой возможен эффект? Давайте вспомним судьбу Уинстона Черчилля.

Вторая мировая война. Черчилль регулярно выезжает на места бомбёжек, встречается с пострадавшими, с мая 1940 по декабрь 1941 года он выступил по радио 21 раз. Популярность Черчилля как премьера беспрецедентно высока до самого конца войны. 8 мая 1945 года он произносит краткую речь с балкона министерства здравоохранения в Уайтхолле: «Господь, благослови всех вас. Это - ваша победа! Это - победа знамени свободы в каждой стране. В нашей долгой истории мы никогда не видели более великого дня, чем сегодня. Все, мужчины и женщины, сделали все возможное. Все устали. Но ни долгие годы, ни опасности, ни ожесточенные атаки врага ни в малейшей степени не поколебали решимость Британской нации. Господь, благослови всех вас». Толпа в ответ кричала «Нет, это ваша победа!», царило взаимное единение и воодушевление.

Но что происходит дальше? На выборах 5 июля 1945 года консерваторы терпят поражение. Сразу после объявления результатов 26 июля Черчилль подает в отставку. Можно объяснять проигрыш отсутствием внятной экономической программы и неудачными ходами во время избирательной кампании. Но дело не только в этом.

Все это время его было слишком много, он просто успел всем надоесть, народ был перекормлен речами и выступлениями и устал от популярного политика, хотя это и выглядит парадоксом. Если ориентироваться на психологию, то это укладывается в следствие закона Йеркса-Додсона. Существует определенная граница, за которой дальнейшее увеличение мотивации приводит к ухудшению результатов. Но можно привести аналогию и из медицины – передозировка лекарства приводит к ухудшению самочувствия.

Так будет и на этот раз. Люди устанут от избытка речей, заявлений, мельканий политиков-популистов. Авторитарные модели тоже не станут образцом для подражания, как бы сейчас ни пытались ставить в пример Китай, остановивший (по официальным китайским данным) у себя эпидемию covid-19.

Хотя бы потому, что именно свойственная всем уровням властей авторитарного общества скрытность и боязнь ответственности и стали главными причинами того, что болезнь не была остановлена на раннем этапе, а достигла масштаба пандемии.

Значит, нас ждет обновление и ренессанс классической демократии. После тотальной изоляции и угрозы экономической катастрофы (хочется верить, что все-таки только угрозы), люди по-настоящему смогут оценить ценность свободы, взаимного доверия и ответственности, всех тех ценностей, которые дает настоящая демократия.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец