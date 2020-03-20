Как правильно носить маски 10 20.03.2020, 19:21

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Пять важны советов от ВОЗ.

Если вы носите одноразовые маски, то придерживайтесь правил, которые рекомендует ВОЗ, пишет segodnya.ua. Вот они:

- Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

- Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.

- Не касайтесь маски во время использования. В случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.

- Как только маска становится сырой или мокрой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.

- Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски). Сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов. Обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.