Родители школьников: Как только коронавирус пришел в Беларусь, мы решили действовать 2 20.03.2020, 19:27

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Фото: forumdaily.com

В Могилеве родители отказываются водить детей в школу.

Министерство здравоохранения заявило, что учреждения образования закрывать на карантин не будут. При этом если родители опасаются за здоровье своего ребенка, они могут не пускать его на занятия. Почему некоторые мамы и папы решили на время перевести детей на домашнее обучение, узнал mogilev.online.

В могилевских школах по-прежнему шумно на переменах: кто-то спешит на следующий урок, кто-то в столовую, а кто-то с вопросами бежит за учителем. Но есть в городе и дети, которые временно оставили эту суету и ушли на домашнее обучение. Например, Виктория, мама второклассницы, считает, что сейчас ее дочери школу лучше не посещать:

— Я переживаю за дочку. Она у меня достаточно болезненный ребенок. В зимний период может и три раза заболеть. Поэтому я не хочу ставить ее здоровье под угрозу. Тем более что она может и нас заразить. Я решила, что в школу сейчас ей ходить не нужно. А вообще, мне кажется, что государство должно беспокоиться о безопасности граждан, а не родители каждого ребенка по отдельности.

По словам Виктории, девочка успешно осваивает школьную программу дома.

— А если у нее и возникают какие-то вопросы, мы с мужем помогаем. Все-таки во втором классе программа такая, что усвоить ее можно и самостоятельно, — отмечает женщина и добавляет: — Мы так планируем учиться до весенних каникул, а дальше будет видно.

Анастасия, которая воспитывает пятиклассницу и десятиклассника, вторит Виктории: дома заниматься безопаснее.

— Моя дочка уже неделю учится из дома. До этого она болела и я решила, что, пока она совсем слабая, в школу ходить не стоит. Ведь уже не раз говорили, что коронавирус опасен именно для тех, у кого ослаблен иммунитет, — делится женщина.

Она отмечает, что с уроками у девочки никаких проблем нет, одноклассники на связи в социальных сетях. А если возникают вопросы, то ей помогает старший брат.

— Сыну я тоже предлагала остаться дома, но он категорически не захотел. В школе ведь он не только изучает программу, но общается с друзьями, на факультативах готовится к ЦТ, — рассказывает Анастасия. — Мне, конечно, неспокойно, но сын уже взрослый и может решать сам.

Сказать, сколько продлится обучение на дому у ее дочери женщина не может: «время покажет».

Женщин частично поддерживает Евгений. Он рассказывает, что свою двенадцатилетнюю дочку он в школу отправляет, но о кружках не идет и речи:

— Она и на музыку хочет, и на танцы. Но о каких развлечениях может идти речь, когда под опасностью здоровье. Я считаю, что пока ситуация с коронавирусом в мире не урегулируется, детям лучше больше времени проводить дома — в безопасности.

Родителей не осуждают и педагоги. Некоторые из них тоже обеспокоены сложившейся ситуацией.

— Как только коронавирус пришел в Беларусь мы сами стали принимать меры предосторожности. Прочитав несколько литературных изданий, я решила действовать. Каждому ребенку было рекомендовано купить антибактериальный гель для рук и сшить или приобрести маску. При приходе на занятия ребята моют руки и обрабатывают их антисептиком. Маски стираются в растворе эвкалипта и лаванды, так как это убивает бактерии. Также родителям учащихся было рекомендовано делать влажную уборку, — говорит Владислава, руководитель объединения по интересам «Коты-пожарные».

Женщина понимает родителей, которые временно оставляют детей дома:

— Многие родители не хотят пускать детей в школу, и я их прекрасно понимаю. В семьях есть престарелые бабушки и дедушки, они в группе риска. Класс — это скопление детей с благоприятными условиями для распространения вируса. Поэтому на какое-то время родители оставляют детей дома. Да и я считаю, в сегодняшней обстановке это разумное решение, учится по программе можно и дома. А там и потеплеет: вирус убивается при высокой температуре.

Владислава также отмечает, что вместе с воспитанниками собиралась ехать на конкурс «Grodno Star» в Гродно, но в сложившийся ситуации решила, что дистанционное участие будет безопаснее.