Отток капитала из российских активов составил рекордные $1,4 миллиарда 20.03.2020, 19:30

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Неделей ранее этот показатель составлял 590 миллионов долларов.

Инвесторы за неделю с 12 по 18 марта вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за всю историю наблюдения, утверждает в обзоре BCS Global Markets, пишет kasparov.ru. Неделей ранее этот показатель составлял 590 миллионов долларов.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов составил около 640 миллионов долларов. За неделю он увеличился в три раза, неделю назад отток составлял 210 миллионов долларов.

19 марта Центробанк РФ объявил, что начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке из средств Фонда национального благосостояния. Регулятор пошел на такие меры на фоне резкого снижения курса рубля и цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. "Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут", — говорится в заявлении Центробанка.

Однако 19 и 20 марта стоимость нефти на мировых рынках стала расти — после стремительного падения, вызванного пандемией Сovid-19 и разногласиями между Россией и Саудовской Аравией об объёмах добычи. Рубль при этом начал отыгрывать своё падение примерно на два процента.