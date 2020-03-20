Муж умершей витебчанки подтвердил, что у него взяли анализ на коронавирус 8 20.03.2020, 19:38

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Фото: global look press

Татьяна Хузеева провела в больнице три дня.

Новость о смерти от коронавируса в Беларуси появилась в пятницу, 20 марта. Родственники покойной 58-летней Татьяны Хузеевой уверены, что причиной смерти стал кoрoнавирус.

Как рассказал «Радыё Свабода» муж Татьяны:

- Я отвез жену в больницу, через три дня она умерла. Навсегда отвез. Я не знаю, что там было. Коронавирус это или нет. Откуда мне знать? - говорит Сергей Хузеев.

Сергей Хузеев подтвердил, что у него и других родных умершей женщины медики взяли анализ на коронавирус. Причин этого мужчина не знает.

«У нас взяли анализы после смерти Татьяны, - подтверждает Сергей. - Почему они это сделали, я не знаю. Или страхуются, или еще что. Откуда я знаю, зачем они это сделали...?».

- Татьяну мы сегодня похоронили, - говорит муж покойной. - Поехали, похоронили. Гроб открытый был, все как надо. Попрощались. Что я вам еще могу сказать? Все вопросы к медикам сейчас.