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Коронавирус обнаружили у замминистра сельского хозяйства Польши

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  • 20.03.2020, 19:42
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Коронавирус обнаружили у замминистра сельского хозяйства Польши

Совет министров Польши работает удаленно, в режиме видеоконференций, все контакты ограничены.

У одного из заместителей министра сельского хозяйства Польши подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сейчас Совет министров работает преимущественно удаленно, в режиме видеоконференций, все контакты ограничены. Это оправданно, потому что заболел один из министров, Михал Вось. Вчера выяснилось, что заболел также один из заместителей министра сельского хозяйства, поэтому все министерство ушло на карантин", - сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Какой именно из заместителей министра заболел, он не сообщил.

Как сообщалось ранее, 16 марта коронавирус обнаружили у министра окружающей среды Польши Михала Вося. После обнаружения в воскресенье коронавируса у работника Государственного лесоводства, с которым он контактировал, он был помещен в карантин и прошел обследование; тест дал положительный результат.

Сегодня Вось сообщил в Twitter, что вирус подтвердили также у его жены и дочери.

"Тяжелая неделя: вирус подтвердился также у жены и дочери. К счастью, они чувствуют себя хорошо... Сегодня нас отпустят лечиться в домашних условиях. На днях я видел вокруг настоящих героев - наших медиков. Спасибо вам!" - написал он.

На сегодня, в Польше подтвердились более 350 случаев инфицирования коронавирусом.


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