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WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть

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  • 20.03.2020, 19:45
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WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть

Вашингтон хочет стабилизировать цены на мировом рынке.

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы так оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, пишет dw.com.

Белый дом, по их словам, собирается вмешаться в ценовую войну России и Саудовской Аравии на рынке нефти, чтобы участники изменили свои позиции. Средством давления на РФ в этом случаем могут стать новые санкции, но какие именно, собеседники издания не уточняют. В случае с Саудовской Аравией Вашингтон может применить дипломатическое давление, чтобы заставить ее вернуться к тем объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК с Россией.

После того как Россия и ОПЕК не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти, цены на нее резко снизились. Так, 18 марта они достигли минимума за последние 17-18 лет. Стоимость нефти марки Brent снизилась до 24,9 доллара за баррель, WTI - до 21,5 доллара. Затем 19 марта цены несколько выросли: Brent - примерно до 29, WTI - до 28 долларов за баррель.


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