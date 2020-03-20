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Завтра в Беларуси будет до +5°С

  • 20.03.2020, 19:59
Завтра в Беларуси будет до +5°С

Прогноз погоды на несколько ближайших дней.

21 марта погоду в основном будет определять малоактивный атмосферный фронт и более прохладная воздушная масса, поступающая с северных широт. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет pogoda.by.

Ночью местами, в основном по северу, днем во многих районах страны пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, при прояснениях до -4°С, максимальная - днем 0..+5°С.

22 марта республика окажется на периферии холодного северо-атлантического антициклона, смещающегося с территории Швеции на страны Балтии; а по юго-восточной половине страны скажется влияние фронтальной системы. Похолодает. Преимущественно по юго-восточной половине страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью местами, днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью понизится до -2..-9°С, максимальная температура воздуха днем -2..+4°С.

23 марта Беларусь останется на периферии холодного антициклона, лишь ночью и утром по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, ночью и утром порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, в северных районах местами до -12°С, днем температурный фон будет находиться в пределах 0..+5°С.


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