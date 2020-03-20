Военные в масках и медики в спецзащите: фото больницы в Киеве 1 20.03.2020, 20:01

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В Александровской больнице в Киеве, где лежат зараженные коронавирусом, царит тревожная атмосфера.

Соответствующие фото снял собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Даже через снимки видна та степень напряжения, которая витает в воздухе из-за карантина. На кадрах видно, в каких спецкостюмах приходится работать медикам, дезинфицирующим автомобили скорой помощи, забирающие пациентов с подозрением на коронавирус.

Кроме того, рядом с больницей дежурят военные, которые тоже не брезгуют средствами защиты. Их лица закрывают маски.