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Военные в масках и медики в спецзащите: фото больницы в Киеве

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  • 20.03.2020, 20:01
  • 2,700
Военные в масках и медики в спецзащите: фото больницы в Киеве

В Александровской больнице в Киеве, где лежат зараженные коронавирусом, царит тревожная атмосфера.

Соответствующие фото снял собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Даже через снимки видна та степень напряжения, которая витает в воздухе из-за карантина. На кадрах видно, в каких спецкостюмах приходится работать медикам, дезинфицирующим автомобили скорой помощи, забирающие пациентов с подозрением на коронавирус.

Кроме того, рядом с больницей дежурят военные, которые тоже не брезгуют средствами защиты. Их лица закрывают маски.


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