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Фотофакт: Борис Хамайда объявил в Витебске карантин

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  • 20.03.2020, 20:08
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Фотофакт: Борис Хамайда объявил в Витебске карантин

В борьбе с пандемией белорусы могут надеяться только на себя.

Легендарный витебский активист Борис Хамайда вышел 22 марта в центр Витебска с плакатом, на котором было написано: «В стране нет легитимной власти. Поэтому во время эпидемии коронавируса объявляю карантин в Витебске сроком на 30 дней», сообщает «Витебская весна».

К такому поступку, по словам Бориса Хамайды, его подтолкнула реакция белорусов на распространение коронавируса в стране. Люди обращаются в Сети к властям с требованием ввести карантин и дать правдивую информацию о распространении болезни.

«Слушайте, наивные люди! После 1996 года в стране нет легитимной власти. У нас безвластие. Действие Конституции 1994 года приостановлено. К кому вы обращаетесь? Это то же самое, что в безлюдном лесу обращаться за помощью. Надо надеяться только на свои силы! Вот я и взял инициативу на себя - ввел карантин. Все, что я мог сделать, я сделал», - объяснил Хамайда.


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