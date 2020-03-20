Жертвами коронавируса стали более 10 тысяч человек по всему миру 20.03.2020, 20:22

Италия стала сейчас эпицентром пандемии коронавируса, превзойдя Китай по количеству смертей.

Число погибших в результате пандемии коронавируса во всем мире превысило 10 000 человек. В общей сложности COVID-19 заразились более 253 тысяч человек, передает «Голос Америки».

В США губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в четверг приказал 40 миллионам жителей штата оставаться дома в рамках плана по борьбе с болезнью. Решение об этом было принято после публикации данных о 958 зараженных и 19 смертях от коронавируса в Калифорнии.

Перевод всего штата на режим домашнего карантина последовало за приказом властей округа Лос-Анджелес, о чем было объявлено в четверг. В округе закрыты все торговые центры округа, второстепенные магазины и игровые площадки.

Губернатор Калифорнии попросил Конгресс выделить штату 1 млрд долларов в виде федеральных средств для оплаты ожидаемых медицинских расходов, связанных с лечением коронавируса.

В среду Ньюсом попросил президента Дональда Трампа направить в порт Лос-Анджелеса госпитальное судно Военно-морских сил. На нем будут размещаться неинфицированные пациенты.

Эпицентр пандемии смещается в Италию

Между тем, Италия стала сейчас эпицентром пандемии коронавируса, превзойдя Китай по количеству смертей. Утром в пятницу власти страны сообщили о 3405 смертях, в то время как в Китае от коронавируса в общей сложности погибли 3248 человек.

За последние два дня власти Уханя, китайского города, где в декабре началась первая вспышка, впервые не сообщили о новых случаях заражения. Ухань является столицей китайской провинции Хубэй.

Италия и провинция Хубэй наложили полный запрет на передвижения, чтобы остановить распространение. Однако в Италии проживает большое количество пожилых людей в возрасте старше 65 лет, которые наиболее чувствительны к коронавирусу.

34 новых случая были зарегистрированы в других районах материкового Китая в четверг. По данным китайских властей, речь идет о привозных случаях.

В четверг Южная Корея сообщила о 152 новых случаях заражения, ухудшив свою статистику: до этого в течение четырех дней ежедневно сообщалось о менее чем 100 случаях инфицирования.

Другая сильно пострадавшая страна, Германия, сообщила о скачке в темпах заражения – в четверг там было зафиксировано 2800 новых случаев. Власти страны говорят, что коронавирусом могут заболеть 10 миллионов немцев, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности, включая социальное дистанцирование.

Испания закрыла все отели, превратив четырехзвездочную гостиницу в Мадриде во временную больницу.

Во Франции Каннский кинофестиваль был перенесен с мая до, возможно, июля.

Новая Зеландия и Австралия закрыли свои берега для всех иностранных гостей.

В Северной Америке Мексика сообщила в четверг о первой смерти от коронавируса.

Первые случаи заражения среди конгрессменов

На этой неделе стало известно о том, что коронавирусом заразились сразу двое конгрессменов в Палате представителей США – демократы Марио Диас-Баларт и Бен МакАдамс. Оба находятся в карантине.

Некоторые законодатели считают, что собрания конгрессменов в одном помещении могут быть опасными во время одного из самых серьезных кризисов общественного здравоохранения в истории страны и мира.

В четверг федеральный судья в Сиэтле отклонил апелляцию Американского союза гражданских свобод об освобождении девяти нелегальных мигрантов, которые, по мнению ACLU, подвержены риску заражения коронавирусом из-за их возраста и других проблем со здоровьем.

Судья сказал, что он полностью осознает серьезность вспышки, но посчитал, что нет никаких признаков распространения вируса в следственном изоляторе.