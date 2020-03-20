«Подождите в очереди, может кто-нибудь придет и обменяет доллары» 1 20.03.2020, 20:25

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В обменниках Бреста нет валюты.

«Бресткая газета» посетила более 10 отделений различных банков и проверила, продаются ли там доллары и евро. Американской валюты в большом количестве, как это было раньше, не было ни в одном – только остатки в виде 10 или 20 долларов, которые сдали другие люди.

«Подождите в очереди, может кто-нибудь придет и обменяет доллары» – посоветовала сотрудница банка на бульваре Космонавтов. Евро были в наличии только в двух отделениях. В одном из них можно было купить даже 1000 евро, а в обменнике на улице Пушкинской предложили приобрести 500 евро.

Посетители банка, когда слышали от кассиров, что долларов и евро в продаже нет, молча разворачивались и уходили.

За последние 11 дней, прошедших с момента первого обвала цен на нефть, средний курс наличного доллара к белорусскому рублю вырос на 17,3% (с 2,2451 до 2,6335). Об этом 19 марта после проведенного анализа котировок, которые выставили головные отделения банков.

Средний курс покупки американской валюты увеличился на 15,1% (с 2,2306 до 2,5680 рубля), продажи — на 19,4% (с 2,2595 до 2,6989). Максимальный курс покупки доллара вечером 19 марта достиг 2,60 рубля, минимальный курс продажи — 2,65, максимальный — 2,755. С начала года средний курс наличного доллара увеличился на 24,6% (31 декабря 2019 года он составлял 2,1134 рубля).

20 марта доллар и евро снова подорожали. Минимальная цена покупки одного доллара в обменниках Бреста – 2,665 рублей, а максимальная – 2,77 рублей, а евро – 2,85 и 2,97 соответственно. При этом один доллар можно продать максимально за 2,61 рублей, а один евро – за 2,8 рублей, сообщает официальный сайт Минфина.