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Оставайтесь дома

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  • Денис Казакевич, «Фейсбук»
  • 20.03.2020, 21:07
  • 3,859
Оставайтесь дома
Денис Казакевич
Фото: «Фейсбук»

Если ничего не делать - через три недели в Беларуси будет хуже, чем сегодня в Италии.

Итальянцы первыми в Европе столкнулись с коронавирусом. Власти запоздали с введением карантина, а большинство рядовых граждан проигнорировали рекомендации по личной гигиене и продолжали жить так, как-будто ничего не произошло. 21 февраля в Италии было 20 инфицированных. Через неделю, 28 февраля — 888. Еще через неделю, 6 марта — 4636. К 13 марта в Италии было уже 17660 человек с подтвержденным наличием коронавируса. А еще неделей позже, 20 марта — 47021 человек.

Через три недели за всплеском заболеваемости последовал всплеск смертности. По состоянию на 6 марта в Италии от коронавируса умерли 197 человек, через неделю, к 13 марта — 1266 человек. 20 марта (еще через неделю) в списках жертв коронавируса числится 4032 человека.

В белорусской системе здравоохранения нет таких денег и ресурсов, как в ЕС. Поэтому, если ничего не делать — через три недели в Беларуси будет хуже, чем сегодня в Италии.

Необходимо срочно вводить жесткий карантин. Каждый день промедления — это тысячи жизней, которые можно было бы спасти. Потом будет слишком поздно. Реанимационные отделения смогут вместить в себя ровно столько больных, сколько смогут.

Вместо введения карантина Лукашенко бредит, ему вторит министр здравоохранения, доктора медицинских наук и академики молчат. Государство ничего не делает для сохранения жизни граждан.

Отмените все ваши планы и оставайтесь дома. От вашего выбора кому-то через три недели может хватить места в реанимационном отделении. Это не про политику. Вирус не выбирает, кто омоновец, а кто оппозиционер.

Люди старше 60 лет в группе риска. Те, у кого есть сопутствующие заболевания, в группе риска. Гарантий нет и для всех остальных, за исключением детей и подростков.

Оставайтесь дома. Не ходите в музеи, на концерты, в баню, в бар, в церковь, в костел. Не ходите на дни рождения, на свадьбы, на похороны. Не ходите никуда. Только в продуктовый магазин и на прогулки на свежем воздухе.

Отложите все встречи. Особенно берегите людей старшего поколения. Вы можете быть бессимптомным носителем вируса.

Не пускайте детей в школу. Если вы студент, не ходите на занятия.

Отпроситесь с работы. Напишите заявление на отпуск. Подумайте о своих близких и оставайтесь дома.

На фото: Рим три недели назад. У фонтана Треви. 29 февраля.

Денис Казакевич, «Фейсбук»


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