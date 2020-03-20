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Премьер-Министр Польши: Вводим положение эпидемии

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  • 20.03.2020, 21:24
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Премьер-Министр Польши: Вводим положение эпидемии
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP/Leszek Szymański

Матеуш Моравецкий заявил о продлении карантина в учебных заведениях до середины апреля.

Об этом сообщает сайт tvn24.pl (перевод - Charter97.org).

- Вводим положение эпидемии, которое дает новые прерогативы и накладывает на нас новые обязательства, - заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. - Поэтому, - добавил он, - было принято решение продлить закрытие всех учебных заведений до Пасхи (12 апреля — прим.).

Моравецкий также сказал, что штрафы за нарушение карантина будут ужесточены. Штраф увеличится с пяти тысяч злотых до 30 тысяч злотых. «Будут также введены дополнительные механизмы для отслеживания того, находятся ли люди по заявленному ними адресу».


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