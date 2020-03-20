«Цену на пачку кофе поднимали уже два раза» 2 20.03.2020, 21:37

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продавцы на Комаровке и других рынках переписывают ценники.

Журналисты kp.by съездили на центральный столичный рынок. Некоторые покупатели в марлевых повязках на лице.

В боксе, где торгуют чаем, кофе, бакалеей, выбор огромный. Продавец Тамара - само радушие. Журналисты попросили у нее 500 граммовую пачку немецкого кофе.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- 14 рублей 50 копеек, - говорит продавец.

- Неделю назад было 12,5 рубля, - протягивают они деньги.

- Да, именно так и было. Но вы же видите, что делается! Поставщики меняют цены ежедневно. С самого утра наблюдают за курсом доллара на торгах, если видят, что он растет, а это, сами знаете, сейчас происходит каждый день, то просто приостанавливают отгрузку. Дожидаются нового курса и уже исходя из него формируют цену. Вот на пачку вашего кофе закупочная цена за 5 дней выросла больше чем на рубль. Понятно, что и розничная стоимость увеличилась. Переписываем ценники, ничего другого не остается. Но когда-то и это закончится, - оптимистично заключает Тамара.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В тот же день, 20 марта судьба занесла еще журналистов на Западный рынок, причем за тем же немецким кофе. И там ценник оказался уже 16 рублей 50 копеек. Аж на два рубля выше!

- Да-да, уже два раза цену поднимали, понимаю ваше удивление, - даже сочувственно сказала продавец. - Нам поставщик поднимает, а что делать! Хотя эта партия ведь еще до скачка доллара была куплена... Но вариантов нет. Поставок, говорят, аж до мая не будет, все перекрыто.

Что перекрыто, если грузовые железнодорожные составы обещали пропускать, так и не поняли. Но две пачки кофе схватили, в ужасе, что останутся без него до мая. За ужас переплатили 4 рубля по сравнению с Комаровкой. Кстати, ценник 16,5 рубля стоял во всех точках рынка. Правда, в другом месте коллеге сказали, что поставки все же будут, но цена ниже все варно ведь не станет.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журналисты пошли дальше по Комаровке по рядам с овощами и фруктами. Цены на них разнятся в зависимости от сорта, качества и товарного вида. Например, кило помидоров «сливка» (вполне себе симпатичных на вид) можно взять за 2 рубля, на обычные томаты цена от 6,50 до 7,99 рубля, выбор есть. Приятно радует цена на салат «Айсберг»: за килограмм просят всего 2,5 рубля - существенно дешевле, чем в сетевых магазинах.

- Возьмите огурцы, ароматные, всего 2 рубля 80 копеек за килограмм. В магазине по 6 рублей такие же, - говорит улыбчивая продавец.

- Вы себе берете? Купите «Лакомку» или «Пузанок» - 3 рубля 50 копеек за килограмм. Крупные, одна к одной, - рекламирует свой товар продавец Мария.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А что у вас с ценами? Не изменились в последние дни?

- Нет, как было, так и торгуем. Но изменятся, конечно, как только новая поставка будет. Берите сейчас, по старой цене! Возьмите килограмм, про запас не надо, семечка же испортиться может. Главное, думаю, панике не поддаваться, а то скупает народ крупы и макароны. В магазинах периодически полки пустые. Зачем людям всего столько? Не понимаю. Сколько мы этих кризисов переживали - не счесть, переживем и этот!

Один из рядов у самого выхода с Комаровки почти весь отдан под торговлю искусственными цветами. Журналисты поинтересовались у продавца Натальи, как идет торговля.

Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

- Ходят люди, но не так много, как обычно и как хотелось бы. То ли вируса этого боятся, то ли еще есть время до Радуницы. Цветы у нас разные - от 2 до 25 рублей за букет и выше. Все, конечно, китайское, но есть разница - Китай, сделанный для России, и Китай для Польши. Второй, конечно, дороже, но и качество там лучше. Многие, кстати, берут цветы для декора: есть такие, изготовленные из силикона - не отличишь от настоящих, - маркетинг от Натальи ненавязчивый, но настойчивый.

До Пасхи и Радуницы время еще действительно есть - обещают Наталье журналисты вернуться через пару недель, заодно и проверить, что будет с ценами.