Четверо членов одной семьи умерли за неделю от коронавируса
- 20.03.2020, 21:43
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В начале марта вся семья собралась на традиционный обед.
У 73-летней Грейс Фуско было 11 детей и 27 внуков. В начале марта прошел традиционный семейный обед.
Предположительно, в ходе этой встречи несколько членов семьи заразились коронавирусом, сообщает The Sun (перевод — unian.net).
В результате скончались двое старших детей Грейс, которым было около 55 лет: сын Кармайн и дочь Рита. О диагнозе последней семья узнала только после ее смерти.
Через несколько дней умерла сама Грейс. Ее племянница и семейный адвокат Роузанн Парадисо Фодера рассказала, что перед смертью женщина была в тяжелом состоянии и находилась на искусственной вентиляции легких. Она ушла из жизни, не зная о гибели своих старших детей.
Через день после смерти матери, в четверг, 19 марта, умер третий сын Грейс Винсент Фуско.
Еще 19 членов семьи находятся в изоляции, двое из них попали в реанимацию, состояние еще одного оценивается как стабильное. При этом результаты их теста на коронавирус до сих пор не готовы.
Парадисо Фодера рассказала, что из-за карантина оставшиеся в живых члены семьи даже не могут проводить умерших, как положено.