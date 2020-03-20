«Виза закончилась, страховка закончилась, а у меня диабет» 20.03.2020, 21:52

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Белорусы все еще не могут вернуться домой из Таиланда, Индии и Канарских островов.

По данным Минспорта и туризма, на сегодня за границей находится около 3,5 тысячи белорусских туристов, которые возвращаются домой из-за пандемии коронавируса. Речь идет только об организованных туристах, которые купили путевки, пишет tut.by.

Реальное число гораздо выше, ведь многие отправились в путешествие самостоятельно. Как сообщают туристы из Таиланда, несмотря на то, что у них были билеты до Минска, их отказались посадить на борт самолета до Москвы: «Новый билет — 2165 долларов, никого не волнует, где взять деньги».

«Виза закончилась, страховка закончилась, а у меня диабет»

Галина Вардиашвили отдыхала с супругом в Таиланде, на 19 марта у них был запланирован вылет из Бангкока в Москву, со стыковкой в Дохе.

— Мы должны были лететь Qatar Airways, — поясняет белоруска. — Билеты купили заранее, сразу в обе стороны. Кроме того, мы купили и билет из аэропорта Домодедово в Москве, куда мы должны были прилететь, в Минск. Вчера утром зарегистрировались на рейс, но на стойке регистрации сказали, что поскольку мы граждане Беларуси, нас не пустят в самолет: Россия закрыла для нас границу. Мы просили, умоляли, я показывала билет, что мы сразу же улетим в Минск, из того же аэропорта Домодедово. Ничего не помогло.

По словам Галины, они пытались решить вопрос в офисе Qatar Airways в аэропорту, однако и там им ничем не помогли.

— Ситуация — катастрофа. Представители авиакомпании даже не поинтересовались, где мы будем спать, что мы будем есть. Всю ночь сидели под их офисом в аэропорту, я просто плакала у дверей. У нас закончились визы, медицинские страховки, а у меня сахарный диабет.

В Таиланде нет консульского учреждения Беларуси, поэтому консультируют туристов наши дипломаты из соседнего Вьетнама.

— Нам сказали, что нужно купить билет авиакомпании «Аэрофлот»: Бангкок — Москва —Минск, но цена! — говорит Галина. — Если за билет Qatar Airways мы заплатили 600 долларов, то за «Аэрофлот» надо заплатить 2165 долларов за одного человека! Где брать деньги, никого не интересует, а мы ведь пенсионеры. Пришлось подключить родных. Qatar Airways нам пока ничего не вернул. Купили билеты на завтра, если и «Аэрофлот» откажется нас везти, я не знаю, что я с собой сделаю в этом аэропорту!

«Сидим в подвешенном состоянии: отменят рейс или не отменят»

Около 40 белорусов не могут добраться домой с Тенерифе (Канарские острова), авиасообщение с Испанией нестабильное, многие рейсы отменяют. Туристка Елена Кравченко рассказала, что дважды пыталась улететь на Rynair, но рейсы отменили.

— У нас компания из четырех белорусов. 18 и 19 марта аэропорт был переполнен, все пытались вылететь, но рейсы отменяют один за другим, — пояснила женщина. — Нам удалось взять билеты на 24 марта, но пока шанс 50 на 50, улетим мы или нет. Надеемся попасть в Барселону, откуда пока можно долететь до Минска. Рейсами российских авиакомпаний мы улететь не можем, они забирают только своих, здесь около 400 россиян. Виза у нас уже просрочена. Все деньги потратили на билеты.

По словам Елены, владельцы квартиры вошли в положение, сказали, что можно заплатить за проживание, когда туристы уже вернутся домой. Пока белорусы сидят в подвешенном состоянии: отменят рейс или нет.

«Все полетели в Питер, я одна осталась в Дели»

Ирина Мажар отправилась в Индию на йога-тур вместе с российскими туристами. 18 марта она должна была вернуться в Санкт-Петербург (со стыковкой в Алматы), но представитель авиакомпании Air Astana сказал, что поскольку Россия закрыла границу для граждан Беларуси, вылететь Ирина не может.

— Сначала я просто сидела в аэропорту и не знала, что мне делать, все полетели в Питер, я одна осталась в Дели, — говорит собеседница. — Я ведь готова была купить другой билет, но в аэропорту мне сказали, что может быть только одна стыковка, а я таких маршрутов не нахожу. В консульстве сказали найти временное жилье, я сняла комнату в хостеле. Думала, хотя бы по Дели прогуляюсь, но мне сказали, что в городе карантин и если я выйду, то назад меня уже не пустят. По сути, разрешили ходить только в ближайший магазин.

Ирина живет и работает в Санкт-Петербурге, но поскольку она гражданка Беларуси, на время закрытия границы она должна вернуться на родину. Известно, что 22 марта Индия на неделю прекратит принимать международные авиарейсы из-за коронавируса.

В Минспорта туристам, которые не могут выбраться из Индии, сообщают, что, по последней информации, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям допускать на свои рейсы граждан Беларуси, у которых есть билет на самолет до Минска.

Ранее, напомним, была проблема с прибытием в аэропорт Внуково, откуда до 1 мая нет регулярных рейсов в Беларусь. Но сегодня во Внуково прилетел первый чартер «Белавиа», который забрал 115 белорусских туристов, прибывших из Азии, Южной Америки.

В последующем туристов будут забирать таким же путем: собирается группа во Внукове — за ними прилетает чартер. В аэропортах Шереметьево и Домодедово остаются регулярные рейсы в Минск — и «Белавиа», и «Аэрофлота».

В Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма организована круглосуточная прямая линия. Позвонив по номерам телефонов: (17) 327 25 11 или (17) 226 99 00, любой гражданин имеет возможность получить консультацию по туристической тематике. Прямая линия работает ежедневно.