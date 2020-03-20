Кабмин Украины установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях 20.03.2020, 22:00

В Украине подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

20 марта Кабинет Министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в столице и двух областях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет gordonua.com.

"Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ (техногенно-экологической безопасности) и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией", – написал он.

Премьер-министр отметил, что "никаких новых ограничений пока не предвидится".

"Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", – объяснил Шмыгаль.

В Украине по состоянию на 20 марта подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

До этого режим ЧС был введен в Житомирской и Черновицкой областях, а также в Киевской – в них зафиксированы случаи инфицирования.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли.