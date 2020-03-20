В Гомеле опять будет «тунеядский» суд 5 20.03.2020, 22:09

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Леонид Судаленко, Мария Тарасенко и Андрей Стрижак в суде.

Фото: ©Sputnik / Мария Амелина

Мария Тарасенко требует исключить ее персональные данные из так называемых «тунеядских» списков.

Трудоспособная, «не занятая» по версии власти в экономике домохозяйка из Гомеля Мария Тарасенко хочет доказать, что обновленный в версии 2020 года декрет №3 о «тунеядцах» прямо противоречит Конституции, а она сама является занятой в экономике, сообщает «Гомельская весна».

19 марта Мария Тарасенко отправила предварительную жалобу гомельский горисполком. Она просит чиновников проверить на конституционность так называемый «тунеядский» декрет и обязать комиссию «по содействию занятости» исключить ее персональные данные из так называемых «тунеядских» списков.

Женщина говорит, что ее семья приняла для себя решение – супруг работает, она ведет домашнее хозяйство. Тем не менее, к ним в дом постучались и заявили: - будете жить так, как мы скажем! В противном случае подорожавшая на 550% коммуналка…

- Известно, что экономика – это отношения, в том числе и в системе потребления. Я участвую в экономике, являясь потребителем товаров и услуг, в том числе и подакцизных, плательщиком государственных сборов и пошлин. Иными словами, вне зависимости от моего вида занятости, я занята в экономике, так как постоянно уплачиваю налоги при покупке товаров и услуг.

- Я заявляю о вмешательстве в частную жизнь моей семьи, лишение меня права на свободный выбор на выбор рода занятий, право не подвергаться принудительному труду и применение запрещенной дискриминации по признаку моего социального статуса, - заявляет известная своей борьбой с «тунеядским» декретом гомельчанка.

Напомним, из жировки, полученной за февраль текущего года Мария Тарасенко узнала, что горячее водоснабжение (подогрев воды) подорожало в 5,5. А с 1 мая текущего года для людей, отнесенных в категорию «трудоспособных, не занятых в экономике» в разы дорожает газ и тепло.

- Как и в прошлом году, я опять пойду в суд и буду это доказывать! Я буду действовать», - решительно заявляет Мария Тарасенко.

Добиваться ей справедливости помогает правозащитник Леонид Судаленко.

Он подчеркнул важность той борьбы, которую проводит Мария Тарасенко и призывает каждого, кого власть назвала «не занятым в экономике» следовать ее примеру. Он также добавил, только полная отмена «тунеядского» декрета позволит избежать претензий более полумиллиона белорусов и их семей к государству в будущем.