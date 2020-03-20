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В Британии правительство будет платить 80% зарплаты потерявшим работу

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  • 20.03.2020, 22:12
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В Британии правительство будет платить 80% зарплаты потерявшим работу

О беспрецедентном в истории страны пакете помощи гражданам и бизнесу было объявлено на ежедневной пресс-конференции правительства.

Британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) людям, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, заявил в пятницу министр финансов Риши Сунак, передает ВВС.

Он пообещал финансово помочь всем, кому грозит увольнение. Впервые в истории, заявил министр, правительство будет платить людям их зарплаты. Раши Сунак призвал частные компании ответственно отнестись к своим сотрудникам.

"Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Мы в правительстве делаем все, чтобы вас поддержать, - обратился он к бизнесменам. - И я прошу вас сделать все, чтобы поддержать своих работников".

Британские компании могут не платить налог на добавленную стоимость до конца июня и получили возможность взять беспроцентный кредит на год, объявил Риши Сунак. Он пообещал на следующей неделе объявить о дальнейших мерах, позволяющих малому и среднему бизнесу получить доступ к беспроцентным кредитам.

О беспрецедентном в истории страны пакете экономической помощи гражданам и бизнесу было объявлено на ежедневной пресс-конференции правительства.

Премьер-министр Борис Джонсон заверил частные компании, что их не бросят на произвол судьбы. "Мы будем с вами и сделаем для вас все, что в силах правительства".

Обнародованный пакет мер экономической поддержки власти оценивают примерно в 30 млрд фунтов.

Пабы и рестораны закроются

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что всем кафе, пабам, барам и ресторанам предписано с субботы прекратить работу. Они смогут продолжать доставку на дом.

"Я признаю, что наши меры экстраординарны: мы отнимаем древнее, неотъемлемое право человека, рожденного свободным в Соединенном Королевстве, пойти в паб. И я понимаю, что люди чувствуют по этому поводу", - заявил Борис Джонсон.

Закрыться должны также ночные клубы, кинотеатры и спортзалы. Премьер призвал жителей страны отказаться от посещения подобных заведений.

По словам премьера, эти меры будут пересматриваться раз в месяц.

Джонсон в очередной раз призвал граждан страны тщательно мыть руки. "Мы с вами в буквальном смысле спасем тысячи жизней, если будем действовать вместе и чем-то жертвовать", - сказал он.

Накануне премьер выразил уверенность в том, что к концу июня эпидемия коронавируса в Британии пойдет на спад, но только если люди будут следовать советам властей.


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