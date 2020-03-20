Белоруска в Италии: Ночью военные грузовиками вывозили тела 5 20.03.2020, 22:26

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Скриншот: euronews.com

Уроженка Барановичей живет в 40 километрах от Бергамо – города, где сейчас сильнее всего бушует эпидемия коронавируса.

Уроженка Барановичей Наталья Титова живет в 40 км от Бергамо – города, где сейчас сильнее всего бушует эпидемия коронавируса. 20 марта она рассказала intex-press.by, что происходит в эпицентре заражения, как ведут себя люди и власти и стоит ли белорусам паниковать.

Наталья Титова живет в городке Моренго на севере Италии. В нем 2,5 тысячи жителей. Ситуацию в своем городе она называет «относительно спокойной»: от коронавируса здесь умирает три человека в неделю. Для сравнения в 120-тысячном Бергамо – около сорока человек. В сутки.

Скриншот: euronews.com

– В Бергамо ситуация критическая. В больнице не хватает персонала, а умерших не успевают хоронить: сегодня ночью военные грузовиками вывозили тела умерших на кремацию в другие города, – рассказывает Наталья.

О ситуации с коронавирусом местные жители, как правило, узнают из новостей. Власти Италии стараются взять ситуацию под контроль и бороться с распространением инфекции. В стране введен карантин, на улицу разрешается выходить только в магазин за продуктами, в аптеку и погулять с собакой возле своего дома.

– В магазинах тоже ввели ограничения. Сейчас туда одновременно пускают не больше трех человек. При этом каждый должен взять тележку, чтобы соблюдать необходимое расстояние на кассе. Но люди и так друг к другу близко не подходят – боятся. Все ходят в масках и перчатках, – говорит Наталья.

Фото: Romina L.Calini

Что будет дальше, Наталья прогнозировать не берется. По словам женщины, власти Италии говорят своим гражданам, что в Бергамо пик заболеваемости, после которого эпидемия должна пойти на спад, пока не наступил. И что через эти пики должны будут пройти все города. Поэтому Наталью пугает будущее ее семьи и детей.

– Мне кажется, в самом начале власти и сами люди несерьезно отнеслись к этой проблеме, поэтому инфекция так распространилась. Помню, еще несколько недель назад врачи говорили, что коронавирус не страшнее гриппа, а люди смеялись над мерами безопасности, ходили друг к другу в гости, – говорит Наталья. – Сегодня у нас никто не танцует и не поет на балконах. Потому что невозможно танцевать, когда люди вокруг умирают сотнями.

По словам Натальи, она советовала бы всем более серьезно относиться к коронавирусу и заранее думать о его последствиях.

– Паниковать не нужно, но рационально подойти к этой проблеме необходимо. Закупить те же продукты, чтобы они были. Не потому, что они вдруг исчезнут с полок магазинов. А для того, чтобы потом не выходить за той же гречкой, рискуя подхватить инфекцию, – резюмирует собеседница.