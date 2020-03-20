Белорусы могут продлить визы в Польше во время эпидемии 20.03.2020, 22:37

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Продлить визу или получить разрешение на временный вид на жительство можно по почте.

Управление по делам иностранцев в Польше успокаивает мигрантов и туристов: во время эпидемии у них есть возможность продлить визы или получить разрешения на временный вид на жительство по почте, передает «Польское радио».

«Они не должны возвращаться на родину и не будут депортированы из Польши, но они должны подать соответствующие заявления», - сказал представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

«Эти заявления необходимо подать во время легального пребывания в стране. Если заявление будет подано во время легального пребывания, то это гарантирует сохранение даты подачи заявления, и пребывание иностранца в Польше будет считаться легальным», - добавил он.

«Ежедневно в люблинское консульство Украины обращаются граждане этого государства с вопросом об условиях продления легального пребывания», - сказал консул Василий Павлюк.

«Украинцев на территории Польши очень много. К нам обращались с вопросами о продлении легального пребывания, о депортации. Мы контактировали с Пограничной службой. Представители этой службы сказали, что тем, кто пересек границу во время карантина, не грозит никакое наказание: ни штраф, ни депортация», - добавил он.

Заявки необходимо отправлять «Польской почтой» или при посредничестве другого оператора.