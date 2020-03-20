закрыть
21 марта 2020, суббота, 0:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Белорусы могут продлить визы в Польше во время эпидемии

  • 20.03.2020, 22:37
  • 1,777
Белорусы могут продлить визы в Польше во время эпидемии

Продлить визу или получить разрешение на временный вид на жительство можно по почте.

Управление по делам иностранцев в Польше успокаивает мигрантов и туристов: во время эпидемии у них есть возможность продлить визы или получить разрешения на временный вид на жительство по почте, передает «Польское радио».

«Они не должны возвращаться на родину и не будут депортированы из Польши, но они должны подать соответствующие заявления», - сказал представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

«Эти заявления необходимо подать во время легального пребывания в стране. Если заявление будет подано во время легального пребывания, то это гарантирует сохранение даты подачи заявления, и пребывание иностранца в Польше будет считаться легальным», - добавил он.

«Ежедневно в люблинское консульство Украины обращаются граждане этого государства с вопросом об условиях продления легального пребывания», - сказал консул Василий Павлюк.

«Украинцев на территории Польши очень много. К нам обращались с вопросами о продлении легального пребывания, о депортации. Мы контактировали с Пограничной службой. Представители этой службы сказали, что тем, кто пересек границу во время карантина, не грозит никакое наказание: ни штраф, ни депортация», - добавил он.

Заявки необходимо отправлять «Польской почтой» или при посредничестве другого оператора.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец