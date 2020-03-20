Белорусская айтишница в Милане: За продуктами — раз в неделю 1 20.03.2020, 22:55

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Фотo: Alberico / Fotogramma/ Ropi / Zuma Press / Forum

В Италии коронавирусом может заболеть 80 тысяч человек.

Число погибших в результате коронавируса в Италии превысило 3405, обогнав Китай. По данным Всемирной организации здравоохранения, в стране почти 36 тысяч заразившихся. Несмотря на жесткий карантин, действующий в Италии с 10 марта, каждый день в стране регистрируются сотни новых заразившихся и умерших. К концу месяца, как пишет со ссылкой на экспертов New York Times, количество заболевших может превысить официальные показатели Китая в более, чем 80 тысяч человек. Белорусская айтишница Ольга, работающая сейчас в своей квартире в Милане, рассказала «Белсату», почему итальянцы перестали любить бегунов, как поддерживают врачей и чего она сейчас боится больше всего:

- В Италии задаются вопросом, почему случился такой скачок заболеваемости. Объяснения разные. Во-первых, это одна из самых «пожилых» наций в мире. Во-вторых, у нас большая плотность населения: невозможно прочертить круг диаметром 10 кг, не задев какой-то населенный пункт. В-третьих, немалую роль сыграла скорость реакции на проблему: в первые две недели были приняты слабые меры – рестораны, бары и кинотеатры работали. Возможно, если бы настоящий карантин ввели сразу, количество больных было бы в несколько раз меньше.

Сейчас по всей Италии действует запрет на выезд из населенных пунктов без уважительной причины. Если кто-то на машине едет из Милана в Турин чтобы поухаживать за пожилыми родственниками, которым некому помочь, или по рабочей необходимости, то санкций нет. В других случаях – штраф 206 евро или даже заключение до трех месяцев. На дорогах стоят патрули, поэтому проскочить сложно. Когда тебя останавливают, ты пишешь объяснительную, где излагаешь причину передвижения. Все эти данные потом проверяются. При выявлении обмана санкций не избежать.

Фото: reuters

Запрет на передвижение есть и внутри населенных пунктов. Большинство людей выполняет нормы декрета безоговорочно, но есть спорные вопросы: например, разрешены занятия спортом на открытом воздухе в одиночестве. Это создает проблемы: многие ходят на пробежку в одни и те же места. Также есть риск, что если что-то подвернешь при занятии спортом, понадобится медицинская помощь, а врачам сейчас совсем не сладко. Поэтому в последние дни народ ополчился против бегунов, расценивая это как проявление эгоизма.

В эти дни идет речь об ужесточении мер – именно для того, чтобы и эти люди наконец-то сидели дома. Думаю, новый декрет может появится уже на этих выходных.

Есть те, кто продолжает ходить на работу – в супермаркеты, аптеки, коммунальные службы и производства. Естественно, компании обязаны обеспечить требования по безопасности работников, включая средства защиты и дистанцию [между ними]. На фабриках, где есть столовые, люди ходят на обед группами, чтобы не заполнять все помещение.

«Я – потенциальная угроза»

Люди очень изменились с начала эпидемии. Изначально очень негативно относились к проявляющим хоть какие-то симптомы недомогания – кто сморкался или чихал в общественном месте. Думаю, это все потому, что людям необходимо придать конкретную форму своему врагу. Вирус – слишком абстрактно, мы его не видим, а вот бояться человека как возможного переносчика намного проще.

Сейчас, наконец-то, начали сплачиваться против болезни, а не против людей. Появилось много информации о вирусе от государственных органов: симптоматика, превентивные меры, что можно, что нельзя, что делать, куда звонить – очень просто и доступно. Вирус смог получить какую-то более-менее понятную форму, и люди начали понимать, что победа возможна только если каждый начнет в этом участвовать.

Многие изменили точку зрения с «человек – потенциальная угроза для меня» на «я – потенциальная угроза для людей». Каждый может быть заражен, но не иметь симптомов. Недавно в супермаркете бабулька попросила помочь ей что-то взвесить, и я помню, как боялась стоять рядом, чтобы на нее не выдохнуть.

За продуктами – раз в неделю

Переворот в сознании людей случился, когда появились истории о врачах и больницах, которые не справляются с нагрузкой.

За пару дней до закрытия Италии, врачи получили инструкции по этике, определяющие, кого спасать из-за нехватки мест или аппаратов для вентиляции. По понятным причинам, врачам иногда приходится ставить на молодых.

Фото: ipa

Я не боялась болезни ни в первый день, ни сейчас. Где-то внутри себя я уверена, может и наивно, что мой иммунитет справится даже в случае возможных осложнений.

Несмотря на отсутствие страха, я соблюдаю все правила: мою руки, дезинфецирую телефон и ключи после выхода на улицу, выхожу из дома раз в неделю за продуктами и два раза в неделю спускаюсь выбросить мусор. А еще укрепляю иммунитет: занимаюсь спортом дома, пью витамины.

Фото: backgrid

В отличие от первых дней эпидемии, сейчас я боюсь, что в случае тяжелой формы болезни на меня не хватит места в реанимации. Или не будет свободного аппарата для вентиляции легких.

Три миллиона евро за сутки

Невероятное оружие в критических ситуациях – социальные сети. После пожертвований пары брендов от одного до двух миллионов евро на борьбу со коронавирусом массовый сбор средств на помощь больницам запустили Chiara Ferragni и Fedez – самая известная пара в итальянском интернете. Их призыв собрал три миллиона [евро] за два дня. Многие давали совсем небольшие деньги – по 5, 10, 20 евро – но желающих помочь было очень много. Сумма уже перевалила за четыре миллиона. Инициатива дала толчок большому количеству похожих сборов, большинство которых касались каких-то определенных больниц. Их очень много, в какой-то момент я сбилась со счета.

Люди посылают в больницы обеды, цветы и другие знаки внимания врачам и медицинскому персоналу.

Кроме призыва к добрым делам и к соблюдению карантина, блогеры проводят на своих страницах мероприятия, чтобы помочь людям не сойти с ума в изоляции. Психологи предлагают бесплатную психологическую поддержку, персональные тренеры – тренировки по интернету, фотографы – уроки по фотографии, бесплатные или за символическую цену (что понятно: они, в основном, фрилансеры, и сидят без заработка). Во многих подъездах организована помощь пожилым соседям.

Мы все стали заложниками в четырех стенах, психологически это очень тяжело.

Один за всех – и все за одного

Конечно, всем понятно, что экономического кризиса не миновать – тем более в стране, для которой туризм и ресторанный бизнес имеет такую значимость. В этих отраслях некоторые потеряли работу еще в первые дни – как правило, речь о временных трудовых договорах.

Многие фрилансеры остались без заказов. Многие компании – без прибыли.

На днях вышел декрет об экономической поддержке субъектов экономической деятельности и работников. Снизили налоговую нагрузку, предусмотрели денежные компенсации фрилансерам, премии для работников, которые продолжают ходить на работу. Речь не об огромных деньгах, но все же.

Еще ввели запрет на увольнение на следующие два месяца. А вот что будет после – пока непонятно.

Мне очень повезло с работодателем. Наша отрасль позволяет работать из дома, но у нас тоже слетели некоторые проекты, потому что у клиентов простой. Поэтому в этом году речь идет о том, что основная цель компании – не достичь определенной прибыли, а сохранить рабочие места. Некоторых людей, у которых мало нагрузки или которые работают по проектам с низкой прибыльностью, попросили уйти в оплачиваемый отпуск – тот, который они заработали бы в 2020-м году.

Фото: ipa

Еще нас попросили «подарить» по часу оплачиваемого отпуска в неделю компании, чтобы внести наш вклад в финансовую стабильность. То есть, оплата за этот отпуск остается в компании. Мы, естественно, согласились. Победить в этой ситуации могут только те, кто действуют по принципу «один за всех – и все за одного». И в обществе, и на работе. Как бы пафосно это не звучало.

Многие компании – и моя не исключение – вводят бесплатные занятия спортом по видеосвязи, обеспечивают психологическую поддержку, и предлагают разные кружки по интересам между работниками. Это все помогает нам не сойти с ума и не падать духом.