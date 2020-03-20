Школы Нью-Йорка закрыли до 20 апреля 20.03.2020, 23:24

Фото: NY Daily News

Более миллиона учеников останутся дома, и продолжат обучение заочно.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио все же принял решение закрыть на карантин все государственные школы мегаполиса. Об этом сам градоначальник объявил на пресс-конфренции в воскресенье, пишет сайт gazettco.com.

По словам де Блазио, занятия в школах отменены по крайней мере до 20 апреля, а скорее всего до конца учебного года. В результате, более миллиона учеников останутся дома, и продолжат обучение заочно.

«За последние несколько дней я убедился, что у нас нет другого выбора», — заявил де Блазио, хотя еще утром в программе CNN он утверждал, что выступает против такого решения. Он добавил, что управление по вопросам образования работает над амбициозной программой дистанционного обучения, которая планируют запустить на следующей неделе.

По словам главы школьной системы Ричарда Карранзы, на следующей неделе учителя пройдут «полевые курсы» по дистанционному обучению, после чего смогут осуществлять этот процесс удаленно.

Де Блазио также сообщил, что всю следующую недели школьные кафетерии будут открыты для детей из неимущих семей, и они смогут приходить и забирать с собой еду. Решение с обеспечением их питанием в дальнейшем еще не принято.

Градоначальник также сообщил, что больницы города отменят все плановые операции, чтобы подготовить помещения к приему заразившихся коронавирусом.