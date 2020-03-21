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Коронавирусом заразился сотрудник вице-президента США

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  • 21.03.2020, 8:03
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Коронавирусом заразился сотрудник вице-президента США
Майк Пенс

Дональд Трамп не имел тесных контактов с инфицированным.

Сотрудник аппарата вице-президента США Майка Пенса заразился коронавирусом. Однако Пенс и президент США Дональд Трамп не имели с ним тесных контактов. Об этом сообщила пресс-служба вице-президента США, передает «Голос Америки».

Результаты теста сотрудника стали известны в пятницу. Имя и должность этого человека не указываются.

Майк Пенс руководит штабом, координирующим борьбу с эпидемией коронавируса в США.


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