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В Израиле умер первый пациент с коронавирусом

  • 21.03.2020, 8:19
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В Израиле умер первый пациент с коронавирусом
Фото: Getty Images

88-летний мужчина был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии.

В Израиле зафиксировали первый летальный исход от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает The Jerusalem Post.

Отмечается, что 88-летний мужчина умер в медицинском центра в городе Шаарей-Цедек, куда был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии.

По данным израильского Минздрава, на данный момент в стране зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусом нового типа. 10 человек находятся в тяжелом состоянии, выздоровели - 15.

Напомним, в Израиле в ночь на 20 марта для предотвращения распространению коронавируса ввели чрезвычайное положение, которое запрещает жителям страны выходить из дома без необходимости.


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