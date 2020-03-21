Белорусов, застрявших в Юго-Восточной Азии, планируют эвакуировать через Вьетнам 3 21.03.2020, 8:23

1,530

Эвакуация затронет несколько стран.

Министерство иностранных дел прорабатывает вопрос эвакуации белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Министерство спорта и туризма.

— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой вследствие распространения коронавирусной инфекции COVID-19 прорабатывается вопрос эвакуации граждан Беларуси из стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Лаос). Отправление авиарейсов планируется с территории Вьетнама, — говорится в сообщении.

Чтобы попасть на эти рейсы, необходимо направить на электронный адрес: vn.consul@mfa.gov.by или vietnam@mfa.gov.by следующие личные данные: Ф. И. О., дату рождения, серию и номер паспорта, срок действия визы (при наличии), наименование туроператора, у которого был оформлен тур (в случае организованного отдыха), название авиакомпании, которой планировалось осуществить перелет, дату вылета, номер рейса и билета.

Также надо указать место текущего пребывания, контактный номер телефона.

По данным посольства Беларуси во Вьетнаме, более ста белорусских туристов сейчас не могут вернуться домой. Речь идет только об организованных туристах, многие поехали в путешествие самостоятельно, поэтому итоговая цифра может быть выше.