Итальянский врач: Нам приходится делать ужасный выбор 8 21.03.2020, 8:33

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Фото: ЕРА

Почему ситуация с коронавирусом в Италии обострилась так быстро?

Италия меньше чем за месяц превратилась из цветущего полуострова в полностью заблокированную страну с системой здравоохранения на грани коллапса, пишет Forbes. Быстрое распространение коронавируса, высокая доля населения старшего возраста, нехватка медицинских ресурсов и персонала вынуждает врачей принимать решения о том, кого спасать, а кого нет. Почему ситуация с эпидемией в Италии обострилась так быстро?

Итальянским врачам, дававшим клятву спасать жизни, теперь приходится «делать ужасный выбор и решать, кому жить, а кому нет, кому достанется монитор, аппарат искусственного дыхания и внимание, а кому нет», рассказал Time Лоренцо Казани, директор медицинского центра для пожилых людей в Ломбардии. «У нас нет свободных коек в отделениях интенсивной терапии», — сообщил он.

Врачи вынуждены отдавать приоритет молодым и более здоровым пациентам с коронавирусом, ведь их шансы выжить выше, чем у пожилых людей, пишет Business Insider. Такой принцип упоминается в рекомендациях под названием «Медицина во время катастроф», которые подготовил Итальянский институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии. «Возможно, придется установить возрастные ограничения для доступа к интенсивной терапии. То, что может быть относительно коротким курсом лечения у более здоровых людей, может потребовать больше времени и ресурсов для пожилых и уязвимых пациентов», — говорится в документе (цитаты по The Atlantic).

«Мы принимаем решение в зависимости от возраста и состояния здоровья, — подтвердил анестезиолог Кристиан Салароли итальянской газете Corriere della Sera, — словно в военных ситуациях».

«Мы не были готовы»

С тех пор, как в Италии выявили первый не завозной случай заболевания, ситуация развивалась стремительно, отмечает Business Insider. 20 февраля коронавирус нашли у 38-летнего жителя Ломбардии, который не был в Китае, но общался с недавно вернувшимся оттуда человеком. Уже на следующий день стало известно о первом случае смерти в стране — в городе Падуя умер 78-летний мужчина. Через две недели, к 8 марта, количество заболевших в Италии приблизилось к 6000, а число погибших превысило 230 человек. Власти ввели карантин на севере страны, заблокировав около 16 млн человек. День спустя карантин распространили на всю страну. Италия стала основным очагом заболевания коронавирусом за пределами Китая, откуда он появился. По данным на 17 марта, число заболевших в Италии приближалось к 28 000, погибли более 2000 человек.

Казани связывает плачевную ситуацию с «непрерывными сокращениями» финансирования на медицинскую помощь и исследования. «Мы не были готовы. У нас недостаточно врачей. У нас нет организованного плана борьбы с пандемиями», — сказал Казани.

Другая причина, по которой система здравоохранения оказалась перегруженной, заключается в том, что Италия занимает второе место по количеству пожилых людей в мире после Японии, пишет Business Insider. Исследование, проведенное китайским центром по контролю и предотвращению заболеваний, показало, что уровень смертности от коронавируса среди людей старше 80 лет составляет почти 15%. По данным Национального института здравоохранения Италии, 58% умерших в стране были старше 80 лет, еще 31% — старше 70 лет.

На темпы распространения инфекции могло повлиять и то, что после утечки информации о закрытии севера сотни человек бросились на юг, чтобы избежать карантина. «Некоторые из тех, кто сбежал, к сожалению, точно заразятся коронавирусом», — сказал The Guardian Роберто Буриони, профессор вирусологии миланского университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле.

Врачи без защиты

В Италии врачи больше не делятся на «хирургов, урологов, ортопедов», а пытаются лечить одну и ту же болезнь, рассказал в Facebook доктор Даниэле Маккини из Бергамо (цитаты по New York Post). По его словам, он видел «слезы на глазах» докторов, разочарованных тем, что они не могут спасти всех.

«Мы не контактируем с нашими семьями, опасаясь заразить их. Некоторые из нас уже заразились», — пишет он. На прошлой неделе от дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, умер Роберто Стелла, 67-летний президент Медицинской гильдии Варезе. «Его смерть воплощает отчаяние всех коллег, у которых до сих пор нет необходимой индивидуальной защиты», — говорится в заявлении Национальной федерации врачей общей практики Италии.

Роберта Ре, медсестра из Пьяченцы, рассказала The Guardian, что также потеряла коллегу — 59-летнего доктора, которого она считала хорошим другом. «Это опыт, который я бы сравнила с мировой войной, — сказал Ре. — Но это война, в которой нельзя сражаться традиционным оружием — мы еще не знаем, кто враг, и поэтому трудно бороться. Единственное оружие, которое у нас есть, — это возможность сидеть дома и выполнять правила, так, как это делали в Китае».