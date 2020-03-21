«Кто нас лечить будет? Может, хоккеисты?» 39 Андрей Войнич

21.03.2020, 8:38

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Дождались.

Написала одногруппница, работает в одной из минских поликлиник :

«Сегодня все на картах увидели всего 75 рублей. Будем ждать вечера и смотреть что будет дальше. Скорее всего нам урезали зарплаты и разделили на 2 части. Сначала маленькая часть, а затем большая. Чтобы сотрудники не сильно возмущались общей сниженной суммой. Нас буквально оставили без средств к существованию, и это при том, что сейчас реальная эпидемия якобы ОРВИ и работать приходится по факту более чем на две ставки. Просто хочется взять и и уволиться или не выходить, устроить забастовку, и об этом уже потихоньку начинают говорить».

Ну что, сограждане, дождались ? Лукашенко затягивает с введением карантина, пытается отшутиться от эпидемии в то же время поставив единственных способных помогать в таких ситуациях людей в настолько безвыходное положение, что у них руки опускаются.

Кто нас лечить будет? ОМОН с КГБшниками? Или, может, хоккеисты?

К слову, хочу донести до всех мысль о том, что в нашей стране появилась новая угроза, более чем реальная, карантинные меры из-за которой приняты во многих странах мира.

Беларусь, благодаря самодурству диктатора благополучно про…рала все возможности предотвращения и сроки профилактики, власти больше месяца делают вид, что все хорошо.

Так вот, друзья, все очень не хорошо. Если задуматься здраво и сопоставить все известные факты об этой заразе, станет ясно, что наша страна, наш народ находится фактически на краю пропасти - квалифицированных кадров, медикаментов в случае резкого увеличения числа больных, как это было в той же Италии - может не хватить.

Если немедленно не ввести карантин - будет натуральная катастрофа.

Эта пандемия не где-то там в Европе, Америке или Азии, она везде. Она здесь и сейчас, ОНА УЖЕ.

И если прямо сейчас не предпринять серьезных шагов, то Беларусь ждет натуральный апокалипсис.

Что можно сделать если власти не думают о народе ? Ввести самостоятельный карантин, не выходить из дома, не пускать детей в школы. Если каждый из нас проявит гражданскую ответственность, мы сможем обойтись малыми жертвами.

Андрей Войнич, «Фейсбук»